Японський чизкейк — найніжніший з усіх, які ви куштували

Повірте, якщо ви приготуєте цей чизкейк правильно, забудете всі інші рецепти.

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Чизкейк — один із найпопулярніших десертів у світі та в кожній країні є свої рецепти його приготування. Але тільки чизкейк по-японськи за рецептом Фокуса має таку легкість і ніжність.

Секрет у тому, що до нього додають збиті білки, які роблять його більш ніжним і менш щільним. Японський чизкейк також називається бавовняним чизкейком або суфле-чизкейком. Він ідеально підходить для чаювання чи будь-якого святкового випадку.

Японський чизкейк

Інгредієнти:

250 г вершкового сиру;

60 грамів вершкового масла;

100 мілілітрів молока;

6 яєць;

60 грамів борошна;

20 г кукурудзяного крохмалю;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки лимонного соку;

140 г цукру;

Пудра із цукру для прикраси.

Попередньо розігрійте духовку до 160 градусів та вистеліть папером для випікання дно та стінки форми для торта діаметром 20 сантиметрів. У каструлі на повільному вогні розтопіть вершковий сир, масло та молоко, помішуючи до однорідності. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Відокремте жовтки від білків і перекладіть жовтки у велику миску. Додайте борошно, крохмаль, сіль та лимонний сік і добре перемішайте віночком. Додайте розтоплену сирну суміш до жовткової та ретельно розмішайте до гладкості.

В іншій чистій та сухій мисці збийте білки міксером на високій швидкості, поступово додаючи цукор, до утворення твердих піків. Ложкою обережно додайте третину збитих білків до сирної суміші та легко перемішайте. Повторіть з білками, що залишилися, розділивши на дві порції.

Перелийте тісто у форму для торта та розрівняйте поверхню. Поставте форму у великий глибокий лист і налийте в неї гарячої води до половини висоти форми. Це створить парову лазню для рівномірного запікання торта. Випікайте чизкейк у духовці близько 60 хвилин або доти, доки він не підніметься і не стане золотистим зверху. Вимкніть духовку і залиште торт в ній ще на 15 хвилин, злегка прочинивши дверцята.

Вийміть торт із духовки та акуратно вийміть із форми. Дайте йому повністю охолонути на решітці. Посипте торт пудрою із цукру і наріжте на шматочки. Насолоджуйтесь своїм японським чизкейком!

Смачного!

А ще ви можете приготувати не менш смачний та чудовий торт "Знаменитий".