Духовка не потрібна. Рецепт торта "Знаменитий"

Щоб приготувати цей торт, вам знадобляться найпростіші інгредієнти та звичайна сковорода.

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Торт "Знаменитий" готується без духовки, а в основі простого та смачного крему – вершкове масло та борошно. Торт виходить ніжним, вологим та смачним. Його можна прикрасити на свій смак: розтопленим шоколадом, свіжими фруктами, або маленькими зефірками. Фокус розповість, як приготувати торт "Знаменитий".

Торт "Знаменитий"

Інгредієнти:

Для тіста:

400 г згущеного молока;

1 яйце;

3 склянки борошна;

0,5 ч. л. соди;

1 ч. л. оцту (9%).

Для крему:

4 ст. л. борошна;

2 яйця;

1,5 склянки цукру;

0,5 л молока;

20 г ванільного цукру;

200 г вершкового масла.

У глибоку миску розбийте яйце і розмішайте його виделкою. Додайте до яйця згущене молоко і перемішайте до однорідності. В окремому посуді змішайте соду та оцет. Додайте гашену соду в тісто і перемішайте. Поступово додайте борошно в тісто, замішуючи його ложкою. Тісто має вийти м'яким та не липким.

Розділіть тісто на 8 рівних частин.

Розкачайте кожну порцію в коло діаметром приблизно 20-22 см. Наколіть тісто по всій поверхні вилкою. Розігрійте сковороду на невеликому вогні та випікайте коржі на сухій сковороді без олії по хвилині з кожного боку, доки вони не зарум'яняться.

Викладіть готовий корж на блюдо і повторіть процес із рештою порцій тіста.

Для приготування крему візьміть невелику каструлю і висипте борошно в неї. Додайте яйця і добре розмішайте, щоб не було грудочок.

Додайте цукор, ванільний цукор та молоко. Поставте каструлю на вогонь і варіть крем на слабкому вогні, постійно помішуючи віделкою, поки він не загусне, це займе близько 15 хвилин.

Зніміть крем із вогню і дайте йому трохи охолонути.

Збийте вершкове масло міксером до пишності. Поступово додавайте остиглий крем до олії, продовжуючи збивати міксером до однорідності.

Зберіть торт: покладіть один корж на велику страву і намажте його кремом, повторіть те саме з усіма коржами.

Намажте верхній корж і боки торта кремом, що залишився.

Поставте торт в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він добре просочився.

Також ви можете приготувати смачний торт із печива та сметанного крему.