Курица по-тоскански со сливками: нежнейший вкус и простота приготовления

Когда речь идет о рецептах с куриными грудками, трудно превзойти этот.

Курица по-тоскански по рецепту от Фокуса – это отличный ужин для тех, кто хочет не слишком утруждать себя приготовлением, но при этом угостить семью или гостей вкуснейшим ужином. В качестве гарнира можете подавать курицу по-тоскански с рисом или макаронами. Соус к курице по-тоскански простой, но такой ароматный. Он полон чеснока, помидоров и, самое главное, сливок. Он яркий и легкий и так же хорош летом, как и зимой.

Курица по-тоскански со сливками

Ингредиенты:

15 мл оливкового масла extra virgin;

4 куриные грудки без кожи и костей;

соль;

свежемолотый черный перец;

1 чайная ложка сушеного орегано;

45 г сливочного масла;

3 зубчика чеснока;

375 мл помидоров черри, разрезанных пополам;

молодой шпинат;

125 мл сливок;

60 г натертого пармезана;

лимонные дольки для подачи.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте курицу и посолите и поперчите. Посыпьте орегано. Готовьте до золотистого цвета и не розового внутри, по 8 минут с каждой стороны. Выложите из сковороды и отложите в сторону.

В той же сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и готовьте до аромата, около 1 минуты. Добавьте помидоры черри и посолите и поперчите. Готовьте до тех пор, пока помидоры не начнут трескаться, затем добавьте шпинат и готовьте до тех пор, пока шпинат не начнет вянуть.

Влейте сливки и пармезан и доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь до низкого и варите до тех пор, пока соус не уменьшится немного, около 3 минут. Верните курицу на сковороду и готовьте до полного прогрева, 5-7 минут. Подавайте с лимонными дольками.

Приятного аппетита!

А в качестве гарнира к этой курице идеально подойдет картофель гратен дофинуа.