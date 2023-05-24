Райское наслаждение: батончики "Баунти" всего из трех ингредиентов (видео)
Приготовление десерта займет менее 30 минут.
Кокосовые батончики "Баунти" любят очень многие сладкоежки. Их запросто можно приготовить и в домашних условиях. Как это сделать, рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура. Это потребует минимум ингредиентов и времени, а результат превзойдет все ожидания.
Батончики "Баунти"
Ингредиенты на 9 шт:
- кокосовая стружка — 200 гр;
- сгущенка — 150 гр;
- шоколад — 200 гр.
Способ приготовления:
Кокосовую стружку и сгущенку хорошо перемешать до получения однородной массы. Сформировать батончики и выложить их на ровную поверхность, застеленную пергаментом. Лучше брать пергамент с силиконом, так изделия не будут прилипать, что важно для того, чтобы они в процессе приготовления не потеряли форму.
Батончики вместе с формой отправить в морозилку примерно на 20 минут, чтобы они схватились.
Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Достать батончики из холодильника, окунуть их в шоколад, вернуть обратно на пергамент и отправить в холодильник до полного застывания шоколада. Простой и вкусный десерт готов.
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