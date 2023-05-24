Нереально вкусно: рецепт жареных вареников в соусе с грибами и сливками

Если соуса маловато, можно разбавить его сливками или молокм, смешанным с мукой или крахмалом.

Способов приготовления вареников существует множество, однако рецепт, которым поделилась блогер Ольга Головина, понравится даже самым взыскательным знатокам этого блюда. Жаренные в сливках и с грибами, такие вареники поразят вкусом и станут хитом любого стола. Тем более, что готовить их довольно просто.

Жареные вареники

Ингредиенты:

вареники мороженые – 450 гр;

сливки 20% – 150-200 мл;

шампиньоны – 150 гр;

лук – 1 шт;

соль, специи – по вкусу;

сливочное масло – 1 ч. л;

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло растопить на сковороде и туда же добавить растительное масло. Выложить вареники, жарить их на маленьком огне до золотистого цвета с обеих сторон. После этого убрать вареники в миску. Шампиньоны помыть, обсушить бумажным полотенцем, порезать и высыпать в сковороду, где жарились вареники. Форма нарезки – произвольная.

Обжарить грибы до золотистого цвета, добавить туда же соль и специи, влить сливки и все перемешать. После этого вернуть в получившийся соус вареники, накрыть сковородку крышкой и тушить на маленьком огне еще 5-7 минут. Если соуса маловато, можно добавить еще сливок, молоко, смешанное с крахмалом или молоко с мукой.

Перед подачей вареники посыпать зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для вареников.