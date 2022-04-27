Как приготовить идеальное тесто на вареники: три рецепта

Чем нежнее и мягче тесто на вареники, тем лучше и насыщеннее их вкус.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вареники являются одним из самых известных и любимых блюд украинской кухни. Их вкус напрямую зависит не только от начинки, которых – невероятное множество, но и от теста. Фокус собрал самые простые и доступные рецепты идеального теста.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Секрет нежного теста

Жесткость теста зависит от качества муки, поэтому стоит брать муку высшего сорта. Иногда на жесткость теста также влияют яйца.

Чтобы тесто получилось идеальным, стоит добавить больше воды, отказаться от яиц или использовать только белок. Если воду заменить сывороткой, тесто получится куда мягче.

Классический рецепт теста для вареников

Ингредиенты:

Мука – 500-600 гр;

Вода – 250 мл;

Яйца – 1 шт;

Растительное масло –2 ст. л;

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В миску налить воду, добавить яйцо и перемешать. Добавить соль, растительное масло. Перемешать. В удобной посуде или просто на столе, хорошо просеять муку и сделать небольшое углубление посередине. Вылить в муку воду с яйцом. Замешивать тесто, начиная с краев по кругу в середину, образуя шар теста. Вымешивать 10-12 минут, пока тесто не будет прилипать к рукам. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 15 минут. Разделить тесто на части. Скатать колбаски. Разрезать их на небольшие кусочки и раскатать скалкой, предварительно посыпав поверхность, на которой будете раскатывать, мукой. Тесто для вареников готово. Приготовить любимую начинку и слепить вареники.

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты:

Вода (половина кипяток, половина холодная)– 250 мл;

Мука – около 500 гр;

Соль – 1 ч. л;

Сахар – 1 ч. л;

Масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Засыпать в миску около 1/2 стакана муки. Добавить соль, сахар и растительное масло. Влить полстакана кипятка. Перемешать и добавить еще полстакана холодной воды. Снова перемешать, постепенно подсыпая муку и замешивая заварное тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть.

Перед началом лепки заварное тесто для вареников лучше оставить минут на 15-20, чтобы оно отдохнуло.

Тесто для вареников на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл;

Мука пшеничная – 5 стак;

Сахар – 1 ст. л;

Сода – 1 ст. л;

Соль – 1 ч. л;

Яйца куриные – 1 шт.

Способ приготовления:

Просеять муку горкой в подходящую миску. Добавить соль и соду. Соду обязательно добавлять в муку, а не в кефир или яйца. В отдельной посуде смешать яйцо с сахаром, не взбивая. Сделать в горке муки углубление и влить туда яичную смесь. Размешать, не затрагивая края мучной горки. Влить в углубление кефир и вымешать все тесто до однородности. Стоит помнить, что чем жирнее кефир, тем нежнее будет тесто. Сформованный шар вареничного теста ударить с силой 40-50 раз о рабочую поверхность, чтобы добиться максимальной пластичности теста. Дать ему настояться 30 минут под полотенцем и приступить к лепке вареников.

Напомним, как за 10 мину приготовить на сковороде вкусную пиццу.