Як приготувати ідеальне тісто на вареники: три рецепти

Чим ніжніше і м'якше тісто на вареники, тим кращий і насиченіший їх смак.

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Вареники є однією з найвідоміших і найулюбленіших страв української кухні. Їх смак безпосередньо залежить не тільки від начинки, яких — неймовірна множина, а й від тіста. Фокус зібрав найпростіші та найдоступніші рецепти ідеального тіста.

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Секрет ніжного тіста

Жорсткість тіста залежить від якості борошна, тому варто брати борошно найвищого гатунку. Іноді на жорсткість тіста впливають також яйця.

Щоб тісто вийшло ідеальним, варто додати більше води, відмовитись від яєць або використовувати лише білок. Якщо воду замінити сироваткою, тісто вийде набагато м'якіше.

Класичний рецепт тіста для вареників

Інгредієнти:

борошно — 500-600 г;

вода — 250 мл;

яйця — 1 шт;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У миску налити воду, додати яйце і перемішати. Додати сіль, олію. Перемішати. У зручному посуді або просто на столі добре просіяти борошно і зробити невелике заглиблення посередині. Вилити в борошно воду з яйцем. Замішувати тісто, починаючи з країв по колу всередину, утворюючи шар тіста. Вимішувати 10-12 хвилин, поки тісто не прилипатиме до рук. Накрити вологим рушником і залишити на 15 хвилин. Розділити тісто на частини. Скатати ковбаски. Розрізати їх на невеликі шматочки і розкачати качалкою, попередньо посипавши поверхню, на якій розкачуватимете, борошном. Тісто для вареників готове. Приготувати улюблену начинку та зліпити вареники.

Заварне тісто для вареників

Інгредієнти:

вода (половина окропу, половина холодна) — 250 мл;

борошно — приблизно 500 г;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Засипати в миску приблизно 1/2 склянки борошна. Додати сіль, цукор та олію. Влити півсклянки окропу. Перемішати та додати ще півсклянки холодної води. Знову перемішати, поступово підсипаючи борошно та замішуючи заварне тісто доти, доки воно не перестане липнути.

Перед початком ліплення заварне тісто для вареників краще залишити на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило.

Тісто для вареників на кефірі

Інгредієнти:

кефір — 500 мл;

борошно пшеничне — 5 склянок;

цукор — 1 ст. л;

сода — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

яйця курячі — 1 шт.

Спосіб приготування:

Просіяти борошно гіркою у потрібну миску. Додати сіль і соду. Соду обов'язково додавати в борошно, а не в кефір чи яйця. В окремому посуді змішати яйце із цукром, не збиваючи. Зробити в гірці борошна заглиблення та влити туди яєчну суміш. Розмішати, не торкаючись краю борошняної гірки. Влити в поглиблення кефір і вимішати тісто до однорідності. Варто пам'ятати, що чим жирніший кефір, тим ніжнішим буде тісто. Сформований шар вареничного тіста вдарити із силою 40-50 разів об робочу поверхню, щоб досягти максимальної пластичності тіста. Дати йому настоятися 30 хвилин під рушником і почати ліпити вареники.

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