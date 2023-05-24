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Грудка гриль по-особому: с яблочным уксусом

Фото: Соцсети | Яблочный уксус и лимонный сок придадут вашей курочке особый вкус

Нет предела совершенству приготовления куриных грудок и вот вам очередной рецепт, который достоин внимания.

Это очень простой и вкусный рецепт от Фокуса, благодаря которому куриное филе получается нежным и ароматным, и нравится даже самым привередливым едокам. Для этого рецепта нужны: соус из яблочного уксуса, вустерский соус, чесночная соль и лимонный сок, который придает курице острый и кислый вкус.

Просто смешайте и доведите до кипения соус, смажьте им курицу и готовьте на гриле или под грилем. Ваша семья попросит вас сделать этот рецепт постоянной частью вашего меню.

Куриная грудка гриль по-особому

Ингредиенты:

  • 4 куриных филе без кости и кожи;
  • 80 мл яблочного уксуса;
  • 80 мл воды;
  • 15 г маргарина или сливочного масла;
  • 15 мл вустерского соуса;
  • 15 г чесночной соли;
  • 2,5 мл лимонного сока;
  • 2,5 мл черного перца.

Промойте курятину и обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте гриль или духовку (гриль до 175 градусов). Смешайте основные ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите до кипения.

Положите курицу под гриль (на расстоянии 15 см от гриля) или на гриль и смажьте половиной соуса. Готовьте 12 минут.

Переверните и смажьте оставшимся соусом. Готовьте еще 12-14 минут или до готовности. Наслаждайтесь!

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