Грудка гриль по-особому: с яблочным уксусом

Нет предела совершенству приготовления куриных грудок и вот вам очередной рецепт, который достоин внимания.

Это очень простой и вкусный рецепт от Фокуса, благодаря которому куриное филе получается нежным и ароматным, и нравится даже самым привередливым едокам. Для этого рецепта нужны: соус из яблочного уксуса, вустерский соус, чесночная соль и лимонный сок, который придает курице острый и кислый вкус.

Просто смешайте и доведите до кипения соус, смажьте им курицу и готовьте на гриле или под грилем. Ваша семья попросит вас сделать этот рецепт постоянной частью вашего меню.

Куриная грудка гриль по-особому

Ингредиенты:

4 куриных филе без кости и кожи;

80 мл яблочного уксуса;

80 мл воды;

15 г маргарина или сливочного масла;

15 мл вустерского соуса;

15 г чесночной соли;

2,5 мл лимонного сока;

2,5 мл черного перца.

Промойте курятину и обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте гриль или духовку (гриль до 175 градусов). Смешайте основные ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите до кипения.

Положите курицу под гриль (на расстоянии 15 см от гриля) или на гриль и смажьте половиной соуса. Готовьте 12 минут.

Переверните и смажьте оставшимся соусом. Готовьте еще 12-14 минут или до готовности. Наслаждайтесь!

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