Вкусный и сытный. Рецепт салата "Пикадилли"
Сочетание картофеля и сельди придает этому салату особый вкус.
Салат Пикадилли — это традиционный английский салат, который подают в качестве закуски. Он состоит из картофеля, лука, сельди и пикантной заправки из масла, уксуса и горчицы. Этот салат назван в честь знаменитой площади в Лондоне, где расположены многие рестораны и кафе. Салат Пикадилли очень просто приготовить, и Фокус расскажет как именно.
Салат "Пикадилли"
Ингредиенты:
500 г картофеля;
2 луковицы;
200 г сельди;
4 ст. л. масла;
2 ст. л. уксуса;
1 ч. л. горчицы;
зелень петрушки;
соль по вкусу.
Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Сельдь нарежьте небольшими кусочками.
В миске смешать масло, уксус, горчицу и соль.
В большом салатнике сложить картофель, лук и сельдь, полейте заправкой и перемешайте. Посыпьте сверху зеленью петрушки и подавайте.
Также из сельди вы можете приготовить вкусный форшмак по одесскому рецепту.