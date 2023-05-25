Вкусный и сытный. Рецепт салата "Пикадилли"

Сочетание картофеля и сельди придает этому салату особый вкус.

Салат Пикадилли — это традиционный английский салат, который подают в качестве закуски. Он состоит из картофеля, лука, сельди и пикантной заправки из масла, уксуса и горчицы. Этот салат назван в честь знаменитой площади в Лондоне, где расположены многие рестораны и кафе. Салат Пикадилли очень просто приготовить, и Фокус расскажет как именно.

Салат "Пикадилли"

Ингредиенты:

500 г картофеля;

2 луковицы;

200 г сельди;

4 ст. л. масла;

2 ст. л. уксуса;

1 ч. л. горчицы;

зелень петрушки;

соль по вкусу.

Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Сельдь нарежьте небольшими кусочками.

В миске смешать масло, уксус, горчицу и соль.

В большом салатнике сложить картофель, лук и сельдь, полейте заправкой и перемешайте. Посыпьте сверху зеленью петрушки и подавайте.

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