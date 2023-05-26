Торт "Трубочка со сгущенкой": десерт без выпечки с любимым вкусом

Готовый торт лучше поставить в холодильник на всю ночь, а перед подачей посыпать рублеными орехами.

Трубочки со сгущенкой – десерт из детства, любимый многими поколениями сладкоежек. Сегодня же мы предлагаем вам приготовить торт с точно таким же вкусом. Он интересен тем, что не требует выпечки, а получается еще сочнее и вкуснее оригинала, но сохраняет незабываемый вкус. Своим рецептом этого торта поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Торт "Трубочка со сгущенкой"

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сахар – 120 гр;

соль – щепотка;

масло сливочное – 100 гр;

молоко – 100 мл;

мука – 200 гр.

Для крема:

сливки 33% – 200-250 мл;

вареная сгущенка – 3 ст. л;

орешки для посыпки сверху.

Способ приготовления:

Сначала делаем коржи. Для этого нужно взбить яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавить растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбить миксером до однородности.

На сухую сковороду выложить несколько ложек теста и равномерно распределить силиконовой лопаткой. Готовить на маленьком огне с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом использовать все тесто.

Для крема взбить сливки до пиков, добавить вареную сгущенку и взбить еще раз.

Перемазать каждый корж и оставить торт на ночь или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике. Готовый торт перед подачей посыпать рублеными орехами.

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