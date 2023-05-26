Торт "Трубочка со сгущенкой": десерт без выпечки с любимым вкусом
Готовый торт лучше поставить в холодильник на всю ночь, а перед подачей посыпать рублеными орехами.
Трубочки со сгущенкой – десерт из детства, любимый многими поколениями сладкоежек. Сегодня же мы предлагаем вам приготовить торт с точно таким же вкусом. Он интересен тем, что не требует выпечки, а получается еще сочнее и вкуснее оригинала, но сохраняет незабываемый вкус. Своим рецептом этого торта поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Торт "Трубочка со сгущенкой"
Ингредиенты:
яйца – 3 шт;
сахар – 120 гр;
соль – щепотка;
масло сливочное – 100 гр;
молоко – 100 мл;
мука – 200 гр.
Для крема:
- сливки 33% – 200-250 мл;
- вареная сгущенка – 3 ст. л;
орешки для посыпки сверху.
Способ приготовления:
Сначала делаем коржи. Для этого нужно взбить яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавить растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбить миксером до однородности.
На сухую сковороду выложить несколько ложек теста и равномерно распределить силиконовой лопаткой. Готовить на маленьком огне с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом использовать все тесто.
Для крема взбить сливки до пиков, добавить вареную сгущенку и взбить еще раз.
Перемазать каждый корж и оставить торт на ночь или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике. Готовый торт перед подачей посыпать рублеными орехами.
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