Очень вкусно и просто. Рецепт лимонного торта с меренгой

Этот десерт с цитрусовым ароматом точно придется вам по вкусу.

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Лимонный торт с меренгой обычно готовят в Италии, которая славится своими цитрусовыми. Так что, когда будете готовить его дома, постарайтесь выбрать сочные и вкусные лимоны. Так торт получится более ароматным. Как его приготовить, расскажет Фокус.

Лимонный торт с меренгой

Для бисквита:

4 яйца;

200 г сахара;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Для лимонного крема:

4 желтка;

150 г сахара;

100 мл лимонного сока;

цедра одного лимона;

100 г сливочного масла.

Для меренги:

4 белка;

200 г сахара;

щепотка соли.

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или выстелите пергаментом. Взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Добавьте муку, разрыхлитель и соль и аккуратно перемешайте тесто.

Вылейте тесто в форму и выпекайте около 25 минут или до золотистого цвета. Проверьте готовность бисквита зубочисткой. Остудите бисквит и разрежьте его на две коржа.

Для приготовления лимонного крема взбейте желтки с сахаром в кастрюле на слабом огне. Добавьте лимонный сок, цедру и масло и варите, помешивая, до загустения. Остудите крем.

Для приготовления меренги взбейте белки с щепоткой соли до образования пиков. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до того, как меренга станет блестящей и устойчивой.

Соберите торт, промазывая каждый корж лимонным кремом и сверху украсьте меренгой. Поджарьте меренгу в духовке или горелкой до золотистого цвета. Цедры можно добавить больше, если вам хочется, чтобы цитрусовый аромат был более сильным.

К этому десерту вы можете приготовить вкусный коктейль из шампанского с клубникой.