Дуже смачно та просто. Рецепт лимонного торта з меренгою
Цей десерт з цитрусовим ароматом точно припаде вам до смаку.
Лимонний торт із меренгою зазвичай готують в Італії, яка славиться своїми цитрусовими. Так що, коли готуватимете його вдома, постарайтеся вибрати соковиті та смачні лимони. Так торт вийде ароматнішим. Як його приготувати, розповість Фокус.
Лимонний торт з меренгою
Для бісквіта:
- 4 яйця;
- 200 г цукру;
- 200 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі.
Для лимонного крему:
- 4 жовтки;
- 150 г цукру;
- 100 мл лимонного соку;
- цедра одного лимона;
- 100 г вершкового масла.
Для меренги:
- 4 білки;
- 200 г цукру;
- дрібка солі.
Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму для випікання олією або вистеліть пергаментом. Збийте яйця із цукром у пишну піну. Додайте муку, розпушувач і сіль і акуратно перемішайте тісто.
Вилийте тісто у форму та випікайте близько 25 хвилин або до золотистого кольору. Перевірте готовність бісквіта зубочисткою. Остудіть бісквіт і розріжте його на два коржі.
Для приготування крему лимонного збийте жовтки з цукром в каструлі на слабкому вогні. Додайте лимонний сік, цедру та масло і варіть, помішуючи, до загусання. Остудіть крем.
Для приготування меренги збийте білки зі щіпкою солі до утворення піків. Поступово додавайте цукор і продовжуйте збивати до того, як меренг стане блискучою і стійкою.
Зберіть торт, промазуючи кожен корж кремом лимонним і зверху прикрасьте меренгою. Підсмажте меренги у духовці або пальником до золотистого кольору. Цедри можна додати більше, якщо вам хочеться, щоб цитрусовий аромат був сильнішим.
До цього десерту ви можете приготувати смачний коктейль із шампанського з полуницею.