Весняний настрій. Як приготувати коктейль з шампанським та полуниць

Це вишуканий напій, який підійде для особливих випадків чи романтичної вечері.

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Зараз розпочався сезон полуниці, а отже, можна побалувати себе смачним коктейлем із шампанського та полуничного пюре. Воно поєднується з холодним шампанським і подається у високих келихах. Цей коктейль не лише смачний, а й гарний. І чудово підійде для пікніка, чи романтичного побачення. Фокус розкаже, як його приготувати.

Коктейль з шампанським та полуницею

Інгредієнти:

300 г полуниці;

2 ст. л. цукру;

750 мл шампанського;

лід;

полуниця для прикраси.

Відокремте чотири ягоди полуниці від плодоніжок і зробіть на них надрізи. Залишіть їх для прикрашання келихів.

Решту полуниці помийте, очистить від плодоніжок і наріжте шматочками. Перекладіть в блендер, додайте цукор і збийте до однорідності.

Перелийте полуничне пюре в глечик або мірну склянку. Додайте лід до свого смаку і перемішайте.

Налийте шампанське в келихи на третину чи половину об'єму. Додайте полуничне пюре і обережно розмішайте ложкою.

Прикрасьте келихи ягодами полуниці, насаджуючи їх у край. Подавайте коктейль холодним.

Для цього коктейлю можна використовувати різні види шампанського, залежно від ваших уподобань та бюджету. Взагалі, чим краща якість шампанського, тим смачнішим буде коктейль, але це не означає, що потрібно купувати найдорожче. Просто скористайтеся кількома порадами, вибираючи шампанське:

Як вибрати шампанське:

Зверніть увагу на сорт винограду, з якого виготовлено шампанське. Найкраще підходять сорти Піно Нуар, Піно Меньєр та Шардоне.

Має значення та насолода шампанського. Для коктейлю краще вибирати сухе або напівсухе шампанське (брют або екстра брют), тому що воно краще поєднується з іншими інгредієнтами і не перебиває їхнього смаку.

А також метод виготовлення шампанського. Справжнє шампанське робиться за класичним методом, коли ігристість утворюється природним шляхом коштом вторинного бродіння в пляшці. Таке шампанське має багатший аромат. Інші методи (шармат або гранваз) мають на увазі додавання вуглекислого газу штучно, що робить шампанське менш вишуканим.

Рік виробництва має значення, але не коктейлів. Вінтажне шампанське — це таке, яке зроблено з одного врожаю винограду і витримане щонайменше 5 років. Таке шампанське має більш насичений та складний смак, але й коштує дорожче. Невінтажне шампанське – це таке, що зроблено з різних урожаїв та витримано менше часу. Таке шампанське має легший і свіжіший смак, і коштує дешевше.

Також із полуницею можна приготувати смачний французький торт "Фрезьє".