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Еда

Весеннее настроение. Как приготовить коктейль с шампанским и клубничным пюре

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Фото: Madeline Federle/Colin Sullivan | Коктейли можно готовить и с шампанским

Это изысканный напиток, который подойдет для особых случаев или романтического ужина.

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Сейчас начался сезон клубники, а значит, можно побаловать себя вкусным коктейлем из шампанского и клубничного пюре. Оно смешивается с холодным шампанским и подается в высоких бокалах. Этот коктейль не только вкусный, но и красивый. И отлично подойдет для пикника, или романтического свидания. Фокус расскажет, как его приготовить.

Коктейль с шампанским и клубникой

Ингредиенты:

  • 300 г клубники
  • 2 ст. л. сахара
  • 750 мл шампанского
  • лед
  • клубника для украшения

Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов.

Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности.

Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по вкусу и перемешайте.

Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и аккуратно размешайте ложкой.

Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.

Для этого коктейля можно использовать разные виды шампанского, в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Вообще, чем лучше качество шампанского, тем вкуснее будет коктейль, но это не значит, что нужно покупать самое дорогое. Просто воспользуйтесь несколькими советами, выбирая шампанское:

Как выбрать шампанское:

  • Обратите внимание на сорт винограда, из которого сделано шампанское. Лучше всего подходят сорта Пино Нуар, Пино Меньер и Шардоне.
  • Имеет значение и сладость шампанского. Для коктейля лучше выбирать сухое или полусухое шампанское (брют или экстра брют), так как оно лучше сочетается с другими ингредиентами и не перебивает их вкус.
  • А также метод изготовления шампанского. Настоящее шампанское делается по классическому методу, когда игристость образуется естественным путем за счет вторичного брожения в бутылке. Такое шампанское имеет более богатый аромат. Другие методы (шармат или гранваз) подразумевают добавление углекислого газа искусственно, что делает шампанское менее изысканным.
  • Год производства имеет значение, но не для коктейлей. Винтажное шампанское – это такое, которое сделано из одного урожая винограда и выдержано не менее 5 лет. Такое шампанское имеет более насыщенный и сложный вкус, но и стоит дороже. Невинтажное шампанское – это такое, которое сделано из разных урожаев и выдержано меньше времени. Такое шампанское имеет более легкий и свежий вкус, и стоит дешевле.

Также с клубникой можно приготовить вкусный французский торт "Фрезье".