Весеннее настроение. Как приготовить коктейль с шампанским и клубничным пюре
Это изысканный напиток, который подойдет для особых случаев или романтического ужина.
Сейчас начался сезон клубники, а значит, можно побаловать себя вкусным коктейлем из шампанского и клубничного пюре. Оно смешивается с холодным шампанским и подается в высоких бокалах. Этот коктейль не только вкусный, но и красивый. И отлично подойдет для пикника, или романтического свидания. Фокус расскажет, как его приготовить.
Коктейль с шампанским и клубникой
Ингредиенты:
- 300 г клубники
- 2 ст. л. сахара
- 750 мл шампанского
- лед
- клубника для украшения
Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов.
Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности.
Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по вкусу и перемешайте.
Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и аккуратно размешайте ложкой.
Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.
Для этого коктейля можно использовать разные виды шампанского, в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Вообще, чем лучше качество шампанского, тем вкуснее будет коктейль, но это не значит, что нужно покупать самое дорогое. Просто воспользуйтесь несколькими советами, выбирая шампанское:
Как выбрать шампанское:
- Обратите внимание на сорт винограда, из которого сделано шампанское. Лучше всего подходят сорта Пино Нуар, Пино Меньер и Шардоне.
- Имеет значение и сладость шампанского. Для коктейля лучше выбирать сухое или полусухое шампанское (брют или экстра брют), так как оно лучше сочетается с другими ингредиентами и не перебивает их вкус.
- А также метод изготовления шампанского. Настоящее шампанское делается по классическому методу, когда игристость образуется естественным путем за счет вторичного брожения в бутылке. Такое шампанское имеет более богатый аромат. Другие методы (шармат или гранваз) подразумевают добавление углекислого газа искусственно, что делает шампанское менее изысканным.
- Год производства имеет значение, но не для коктейлей. Винтажное шампанское – это такое, которое сделано из одного урожая винограда и выдержано не менее 5 лет. Такое шампанское имеет более насыщенный и сложный вкус, но и стоит дороже. Невинтажное шампанское – это такое, которое сделано из разных урожаев и выдержано меньше времени. Такое шампанское имеет более легкий и свежий вкус, и стоит дешевле.
Также с клубникой можно приготовить вкусный французский торт "Фрезье".