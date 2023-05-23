Весеннее настроение. Как приготовить коктейль с шампанским и клубничным пюре

Это изысканный напиток, который подойдет для особых случаев или романтического ужина.

Related video

Сейчас начался сезон клубники, а значит, можно побаловать себя вкусным коктейлем из шампанского и клубничного пюре. Оно смешивается с холодным шампанским и подается в высоких бокалах. Этот коктейль не только вкусный, но и красивый. И отлично подойдет для пикника, или романтического свидания. Фокус расскажет, как его приготовить.

Коктейль с шампанским и клубникой

Ингредиенты:

300 г клубники

2 ст. л. сахара

750 мл шампанского

лед

клубника для украшения

Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов.

Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности.

Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по вкусу и перемешайте.

Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и аккуратно размешайте ложкой.

Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.

Для этого коктейля можно использовать разные виды шампанского, в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Вообще, чем лучше качество шампанского, тем вкуснее будет коктейль, но это не значит, что нужно покупать самое дорогое. Просто воспользуйтесь несколькими советами, выбирая шампанское:

Как выбрать шампанское:

Обратите внимание на сорт винограда, из которого сделано шампанское. Лучше всего подходят сорта Пино Нуар, Пино Меньер и Шардоне.

Имеет значение и сладость шампанского. Для коктейля лучше выбирать сухое или полусухое шампанское (брют или экстра брют), так как оно лучше сочетается с другими ингредиентами и не перебивает их вкус.

А также метод изготовления шампанского. Настоящее шампанское делается по классическому методу, когда игристость образуется естественным путем за счет вторичного брожения в бутылке. Такое шампанское имеет более богатый аромат. Другие методы (шармат или гранваз) подразумевают добавление углекислого газа искусственно, что делает шампанское менее изысканным.

Год производства имеет значение, но не для коктейлей. Винтажное шампанское – это такое, которое сделано из одного урожая винограда и выдержано не менее 5 лет. Такое шампанское имеет более насыщенный и сложный вкус, но и стоит дороже. Невинтажное шампанское – это такое, которое сделано из разных урожаев и выдержано меньше времени. Такое шампанское имеет более легкий и свежий вкус, и стоит дешевле.

Также с клубникой можно приготовить вкусный французский торт "Фрезье".