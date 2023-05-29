Все дело – в секретном ингредиенте: рецепт идеального теста для пирожков (видео)
Тесто получается пористое и легкое, а готовые изделия не черствеют.
Воздушное,легкое и нежное тесто для выпечки или пирожков – мечта любой хозяйки. Многие пробуют десятки рецептов, прежде, чем находят "свой", а кому-то так и не удается найти идеальный, из-за чего они решают завязать с выпечкой. Тесто, рецептом которого поделились в блоге "Домашние рецепты", получится даже у тех, кто далек от подобного. Его секрет – в особом ингредиенте, благодаря чему готовые изделия не черствеют и получаются невероятно вкусными.
Пористое тесто с секретным ингредиентом
Ингредиенты:
- теплое молоко – 300 гр;
- яйцо;
- сухие дрожжи – 7 гр (свежие – 21 гр);
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 1 ч .л;
- яблочный уксус – 2 ч. л;
- мука – около 550 гр;
- сливочное масло – 40 гр.
Для начинки:
- яйца вареные – 6 шт;
- зеленый лук;
- сливочное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В теплое молоко добавить дрожжи, сахар и хорошо перемешать. Затем туда же вбить яйцо, всыпать соль, ввести частями просеянную муку и замешать тесто. Во время замеса добавить масло и яблочный уксус, который и является нашим секретным ингредиентом. Поставить тесто на расстойку.
Следующий этап – приготовление начинки. Яйца почистить, порезать мелко, добавить к ним лук, масло, соль, все хорошо перемешать.
Из теста сформировать лепешки, положить в них начинку, сделать пирожки и обжарить с обеих сторон до румяной корочке на большом количестве растительного масла.
Ранее Фокус писал, как приготовить универсальное тесто для пиццы.