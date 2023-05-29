Все дело – в секретном ингредиенте: рецепт идеального теста для пирожков (видео)

Тесто получается пористое и легкое, а готовые изделия не черствеют.

Воздушное,легкое и нежное тесто для выпечки или пирожков – мечта любой хозяйки. Многие пробуют десятки рецептов, прежде, чем находят "свой", а кому-то так и не удается найти идеальный, из-за чего они решают завязать с выпечкой. Тесто, рецептом которого поделились в блоге "Домашние рецепты", получится даже у тех, кто далек от подобного. Его секрет – в особом ингредиенте, благодаря чему готовые изделия не черствеют и получаются невероятно вкусными.

Пористое тесто с секретным ингредиентом

Ингредиенты:

теплое молоко – 300 гр;

яйцо;

сухие дрожжи – 7 гр (свежие – 21 гр);

сахар – 1 ч. л;

соль – 1 ч .л;

яблочный уксус – 2 ч. л;

мука – около 550 гр;

сливочное масло – 40 гр.

Для начинки:

яйца вареные – 6 шт;

зеленый лук;

сливочное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар и хорошо перемешать. Затем туда же вбить яйцо, всыпать соль, ввести частями просеянную муку и замешать тесто. Во время замеса добавить масло и яблочный уксус, который и является нашим секретным ингредиентом. Поставить тесто на расстойку.

Следующий этап – приготовление начинки. Яйца почистить, порезать мелко, добавить к ним лук, масло, соль, все хорошо перемешать.

Из теста сформировать лепешки, положить в них начинку, сделать пирожки и обжарить с обеих сторон до румяной корочке на большом количестве растительного масла.

Ранее Фокус писал, как приготовить универсальное тесто для пиццы.