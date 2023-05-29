Оригинально и вкусно: рецепт салата "Гнездо кукушки"

Огурец в этот салат добавляется непосредственно перед подачей на стол, поскольку он первым пускает сок и теряет свой внешний вид.

Салат "Гнездо кукушки" – еще одна вариация популярного блюда "Гнездо глухаря", однако вкус имеет некоторые различия. Предлагаем приготовить этот вариант салата по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Он украсит праздничный стол или станет приятным дополнением к обычному обеду и ужину.

Салат "Гнездо кукушки":

Ингредиенты:

кукуруза консервированная – 100 гр;

копченая куриная четвертинка – 1 шт;

огурец свежий – 1 шт;

яйца вареные – 3 шт;

укроп – несколько веточек;

картофель – 3 шт;

масло – для жарки;

красный лук – 1 шт;

винный уксус и вода – для маринада;

специи: соль, перец, сахар – по вкусу;

майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель порезать тонкой соломкой. Залить водой, промыть и обсушить. Поджарить на растительном масле до золотистости, выложить на бумажное полотенце. Лук мелко порезать и замариновать в уксусе с водой, солью и сахаром.

В желтки добавить соль, перец, немного майонеза и мелко порезанный укроп. Перетереть вилкой до однородности и сформировать три "яичка".

В миску порезать кубиками копченое куриное мясо, белки, огурец, добавить кукурузу, соль, перец, майонез, хорошо перемешать. Переложить на тарелку для салата, сверху салат на тарелку. Сверху выложить жареную картофельную соломку. Сделать посередине небольшое углубление, в которое положить несколько веточек укропа и яйца.

На заметку: огурец в салат ложится в последнюю очередь, непосредственно перед подачей на стол, поскольку он пускает жидкость и первым теряет внешний вид.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший салат всего из двух ингредиентов.