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Еда

Всего два ингредиента. Рецепт очень простого и вкусного салата

салат, салат с крабовыми палочками
Фото: Kristin Azizian/Instagram

При желании салат можно посыпать кунжутом.

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Если хотите порадовать себя или домочадцев простым, вкусным салатом, не перегруженным ингредиентами, очень рекомендуем приготовить по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян блюдо, в составе которого – всего два основных продукта. Несмотря на всю простоту, такой салат получается невероятно аппетитным и полюбится всей семье.

Салат с огурцами и крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • свежие огурцы – 2-3 шт;
  • крабовые палочки – 1 упаковка.

Для заправки:

  • сметана или греческий йогурт – 2 ст. л;
  • горчица (обычная или зернистая) – 1 ч. л. (можно и столовую, по желанию);
  • оливковое масло – 1 ч. л;
  • соль, молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы вымыть, почистить, порезать тонкой соломкой. Крабовые палочки тоже порезать соломкой. Можно сделать это вилкой, как показано на видео.

В отдельной посуде смешать йогурт (или сметану), горчицу, оливковое масло, соль и перец, получившейся массой заправить салат и все хорошо перемешать. При желании готовый салат можно посыпать кунжутом для больше питательности.

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