Идеально для весеннего меню. Рецепт салата с курицей и пекинской капустой

Это легкий и простой салат, который подойдет к ужину.

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Из пекинской капусты можно приготовить множество блюд, из нее даже готовят китайские пельмени и голубцы. Но лучше всего она подходит для салатов.

Салат из пекинской капусты и курицы готовится очень просто, а все продукты легко можно купить в ближайшем супермаркете. Капуста делает салат сочным и хрустящим. Огурцы и зеленый лук добавляют свежести и аромата. Сметана подходит в качестве легкой и нежирной заправки. А курица обеспечивает необходимую порцию белка.

Вы можете отварить курицу для этого салата, или же запечь ее в духовке. Фокус расскажет, как приготовить этот вкусный салат.

Салат с пекинской капустой и курицей

Ингредиенты:

300 г пекинской капусты;

250 г курицы (филе или окорочка);

три яйца;

два огурца;

3 ст.л. сметаны;

зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кусочками.

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Нашинкуйте пекинскую капусту тонкой соломкой.

Нарежьте огурцы кубиками или полукольцами.

Нарубите зеленый лук.

Смешайте все ингредиенты в большой салатнице, посолите и поперчите по вкусу.

Заправьте салат сметаной и перемешайте.

Также вы можете использовать для этого салата майонез, или несладкий йогурт. Если любите, можно добавить в заправку немного чеснока и укропа.

А если вы любите салаты, то вы можете приготовить отличный салат с ветчиной и свежими овощами, или салат с курицей и оригинальной заправкой с сыром пармезан.