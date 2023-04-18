Идеально для весеннего меню. Рецепт салата с курицей и пекинской капустой
Это легкий и простой салат, который подойдет к ужину.
Из пекинской капусты можно приготовить множество блюд, из нее даже готовят китайские пельмени и голубцы. Но лучше всего она подходит для салатов.
Салат из пекинской капусты и курицы готовится очень просто, а все продукты легко можно купить в ближайшем супермаркете. Капуста делает салат сочным и хрустящим. Огурцы и зеленый лук добавляют свежести и аромата. Сметана подходит в качестве легкой и нежирной заправки. А курица обеспечивает необходимую порцию белка.
Вы можете отварить курицу для этого салата, или же запечь ее в духовке. Фокус расскажет, как приготовить этот вкусный салат.
Салат с пекинской капустой и курицей
Ингредиенты:
- 300 г пекинской капусты;
- 250 г курицы (филе или окорочка);
- три яйца;
- два огурца;
- 3 ст.л. сметаны;
- зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кусочками.
Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
Нашинкуйте пекинскую капусту тонкой соломкой.
Нарежьте огурцы кубиками или полукольцами.
Нарубите зеленый лук.
Смешайте все ингредиенты в большой салатнице, посолите и поперчите по вкусу.
Заправьте салат сметаной и перемешайте.
Также вы можете использовать для этого салата майонез, или несладкий йогурт. Если любите, можно добавить в заправку немного чеснока и укропа.
А если вы любите салаты, то вы можете приготовить отличный салат с ветчиной и свежими овощами, или салат с курицей и оригинальной заправкой с сыром пармезан.