Пасха 2023. Рецепт праздничного салата с курицей
Это вкусный салат, особую пикантность которому придает заправка с сыром пармезан.
Сейчас, когда уже появились свежие весенние овощи, самое время готовить более диетические салаты, нежели те, что мы обычно готовим зимой. Для праздничного пасхального стола идеально подойдет салат с курицей и заправкой с пармезаном.
Этот салат можно приготовить за 20 минут. Это блюдо содержит много белка и витаминов, а еще вам точно понравится его сырный вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с курицей
Ингредиенты:
- 300 г филе курицы;
- 200 г зеленого салата (можно использовать ромен, айсберг или любой другой по вкусу);
- 100 г тертого пармезана;
- 50 г хлебных крошек;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 ч. л. меда;
- Соль, перец по вкусу.
Нарежьте курицу на небольшие кусочки, посолите и поперчите по вкусу. Обваляйте курицу в хлебных крошках и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки, примерно по 10 минут с каждой стороны.
В маленькой миске смешайте лимонный сок, горчицу, мед и щепотку соли и перца. Это будет ваша заправка для салата.
Порвите зеленый салат на крупные куски и выложите на большую тарелку или блюдо. Посыпьте сверху тертым пармезаном. Попробуйте взять салат вроде айсберга – он более хрустящий и сочный.
Выложите курицу поверх салата и полейте заправкой. Если любите, можете добавить ломтики свежего помидора и немного рукколы для пикантности.
Также вы можете приготовить еще один оригинальный салат – "Цезарь" с лососем. Это вкусная вариация на тему классического рецепта.