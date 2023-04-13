Пасха 2023. Рецепт праздничного салата с курицей

Это вкусный салат, особую пикантность которому придает заправка с сыром пармезан.

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Сейчас, когда уже появились свежие весенние овощи, самое время готовить более диетические салаты, нежели те, что мы обычно готовим зимой. Для праздничного пасхального стола идеально подойдет салат с курицей и заправкой с пармезаном.

Этот салат можно приготовить за 20 минут. Это блюдо содержит много белка и витаминов, а еще вам точно понравится его сырный вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с курицей

Ингредиенты:

300 г филе курицы;

200 г зеленого салата (можно использовать ромен, айсберг или любой другой по вкусу);

100 г тертого пармезана;

50 г хлебных крошек;

2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. меда;

Соль, перец по вкусу.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки, посолите и поперчите по вкусу. Обваляйте курицу в хлебных крошках и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки, примерно по 10 минут с каждой стороны.

В маленькой миске смешайте лимонный сок, горчицу, мед и щепотку соли и перца. Это будет ваша заправка для салата.

Порвите зеленый салат на крупные куски и выложите на большую тарелку или блюдо. Посыпьте сверху тертым пармезаном. Попробуйте взять салат вроде айсберга – он более хрустящий и сочный.

Выложите курицу поверх салата и полейте заправкой. Если любите, можете добавить ломтики свежего помидора и немного рукколы для пикантности.

Также вы можете приготовить еще один оригинальный салат – "Цезарь" с лососем. Это вкусная вариация на тему классического рецепта.