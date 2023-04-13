Великдень 2023. Рецепт святкового салату з куркою

Це смачний салат, особливу пікантність якому надає заправка із сиром пармезан.

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Зараз, коли вже з'явилися свіжі весняні овочі, час готувати більш дієтичні салати, ніж ті, що ми зазвичай готуємо взимку. Для святкового великоднього столу ідеально підійде салат із куркою та заправкою з пармезаном.

Цей салат можна приготувати за 20 хвилин. Ця страва містить багато білка та вітамінів, а ще вам точно сподобається його сирний смак. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат з куркою

Інгредієнти:

300 г філе курки;

200 г зеленого салату (можна використовувати ромен, айсберг або будь-який інший до смаку);

100 г тертого пармезану;

50 г хлібних крихт;

2 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. гірчиці;

1 ч. л. меду;

Сіль, перець до свого смаку.

Наріжте курку на невеликі шматочки, посоліть і поперчіть до смаку. Обваляйте курку в хлібних крихтах і обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки, приблизно по 10 хвилин із кожного боку.

У маленькій мисці змішайте лимонний сік, гірчицю, мед і дрібку солі та перцю. Це буде ваша заправка для салату.

Порвіть зелений салат на великі шматки та викладіть на велику тарілку або страву. Посипте зверху тертим пармезаном. Спробуйте взяти салат на кшталт айсберга – він хрусткіший і соковитіший.

Викладіть курку поверх салату та полийте заправкою. Якщо любите, можете додати скибочки свіжого помідора та трохи руколи для пікантності.

Також можна приготувати ще один оригінальний салат — "Цезар" з лососем. Це смачна варіація на тему класичного рецепта.