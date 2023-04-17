Если остались вареные яйца. Рецепт вкусного салата с ветчиной

После Пасхи обычно остаются вареные яйца, из которых можно приготовить отменный салат к ужину.

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Если вы любите ветчину и не знаете, что делать с вареными яйцами, которые остались от пасхальных праздников, то попробуйте приготовить этот вкусный салат. Это очень простой рецепт, который только выигрывает за счет свежих овощей.

Этот салат отменно дополнит ваш ужин, или подойдет для праздничного стола. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с ветчиной и яйцами

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

яйца — 4 шт.;

огурцы — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зеленый лук, майонез, соль.

Отварите яйца до готовности, остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их кубиками или ломтиками. Нарежьте ветчину тонкими полосками или кубиками.

Вымойте огурцы и помидоры, нарежьте их так же, как ветчину.

Вымойте и измельчите зеленый лук.

Сложите все ингредиенты в салатницу, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат майонезом и перемешайте.

Подавайте салат холодным или комнатной температуры.

Если вы хотите дополнить салат, вы можете добавить к нему другие ингредиенты по вашему вкусу и получить совершенно новое блюдо.

Этот салат можно дополнить твердым сыром, натерев его на терке, или нарезав кубиками.

Также можно добавить консервированную кукурузу, или маринованные грибы вроде шампиньонов.

Еще вы можете украсить салат оливками, или маслинами.

И к этому сочетанию продуктов подойдут также консервированные, или свежие ананасы. Это необычный, но вполне возможный ингредиент для салата с ветчиной и яйцами. Ананасы добавят салату тропического вкуса и аромата, а также сладости и кислинки. Однако, если вы используете ананасы, то попробуйте заменить майонез на йогурт или сметану, чтобы не перебить вкус фрукта.

Также вы можете приготовить классический салат "Мимоза". В этом рецепте обычно используется много вареных вкрутую яиц.