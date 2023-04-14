На праздничный стол. Рецепт классического салата "Мимоза"

В оригинальный рецепт зачем-то входит сливочное масло, но и без него салат получается очень вкусным.

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Салат "Мимоза" – один из самых популярных праздничных салатов в Украине. И его вполне можно приготовить на пасхальный стол. В оригинальном рецепте, который был придуман очень давно, используется сливочное масло, которое в то время было дефицитным продуктом. Но в современной версии "Мимозы" масло вовсе необязательно.

И консервированную сайру стоит заменить на более вкусный и современный аналог – возьмите консервированный тунец. Вам не придется возиться с рыбными костями. Фокус расскажет, как приготовить вкусную "Мимозу".

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

4 яйца;

200 г твердого сыра;

одна небольшая луковица;

200–250 г рыбных консервов (тунец или другие);

одна крупная морковка;

200–250 г майонеза.

Для этого салата лучше приготовить все ингредиенты заранее. Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите на мелкой терке. Морковь отварите, или приготовьте в микроволновке.

Натрите сыр на средней терке.

Лук мелко нарежьте и на пару минут залейте кипятком, чтобы ушла горечь, а после промойте холодной водой. Консервы разомните вилкой.

На дно салатника положите яичные белки. Дальше выкладывайте рыбу, потом лук, слой моркови, сыр, сверху посыпьте раскрошенными желтками. После каждого слоя смазывайте майонезом или наносите сеточку из него.

Перед подачей поставьте салат "Мимоза" на пару часов в холодильник.

Также вы можете приготовить праздничный салат "Пасхальный венок".