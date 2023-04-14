На святковий стіл. Рецепт класичного салату "Мімоза"

В оригінальний рецепт навіщось входить вершкове масло, але і без нього салат виходить дуже смачним.

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Салат "Мімоза" – один із найпопулярніших святкових салатів в Україні. І його можна приготувати на великодній стіл. В оригінальному рецепті, який був придуманий дуже давно, використовується вершкове масло, яке на той час було дефіцитним продуктом. Але в сучасній версії "Мімози" використовувати масло зовсім необов'язково.

І консервовану сайру варто замінити на смачніший і сучасніший аналог – візьміть консервований тунець. Вам не доведеться поратися з рибними кістками. Фокус розповість, як приготувати смачну "Мімозу".

Салат мімоза"

Інгредієнти:

4 яйця;

200 г твердого сиру;

одна невелика цибулина;

200–250 г рибних консервів (тунець чи інші);

одна велика морквина;

200-250 г майонезу.

Для цього салату краще приготувати усі інгредієнти заздалегідь. Відваріть яйця круто, остудіть та очистіть. Відокремте білки від жовтків і натріть на дрібній тертці. Моркву відваріть, або приготуйте в мікрохвильовій печі.

Натріть сир на середній тертці.

Цибулю дрібно наріжте і на декілька хвилин залийте окропом, щоб зникла гіркота, а потім промийте холодною водою. Консерви розімніть вилкою.

На дно салатника покладіть яєчні білки. Далі викладайте рибу, потім цибулю, шар моркви, сир, зверху посипте подрібненими жовтками. Після кожного шару змащуйте майонезом або наносіть сіточку з нього.

Перед подачею поставте салат "Мімоза" на декілька годин у холодильник.

Також можна приготувати святковий салат "Великодній вінок".