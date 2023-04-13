Великдень 2023. Рецепт святкового салату "Великодній вінок"
Цей салат готується з курки, картоплі та грибів.
Скоро Великдень, а значить, настав час підбирати рецепти на святковий стіл. Салат під назвою "Великодній вінок" ідеально підійде. Це гарна і смачна страва. У цьому салаті головне — форма та подача — він викладається у формі вінка, а в центр кладуться фарбовані яйця.
Є багато варіантів приготування цього салату, але Фокус вибрав найцікавіший.
Салат "Великодній вінок"
Інгредієнти:
- 500 г вареної курки;
- три великі варені картоплини;
- одна середня цибулина;
- три варені яйця;
- 200 г печериць;
- 100 г маринованих грибів;
- пучок петрушки;
- 300 г майонезу;
- 2 ст. л. білого винного оцту;
- оливкова олія;
- сіль, мелений чорний перець.
Салат "Великодній вінок" просто приготувати. Відваріть, або запікайте курячі грудки. Картоплю відваріть у мундирах та очистить. Яйця зваріть круто.
Картопля та яйця наріжте маленькими кубиками, мариновані гриби та курку – невеликими шматочками. Петрушку подрібніть. Картоплю змішайте з петрушкою, заправте майонезом, посоліть і поперчіть.
Цибулю очистить, подрібніть, посоліть і залийте оцтом. Залишіть на 30 хвилин.
Печериці наріжте скибочками. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте гриби до золотистого кольору. Посоліть і поперчіть.
На велику страву викладіть у формі кільця половину картоплі. Зверху розкладіть половину яєць, потім шар обсмажених печериць.
Наступним шаром покладіть половину маринованої цибулі, на неї – половину курки та мариновані гриби. Полийте трохи майонезом. Повторіть шари.
Рясно змастіть салат майонезом і поставте наполягати мінімум на 1 годину. Прикрасьте листочками петрушки та шматочками овочів. У центр покладіть фарбовані яйця. Також можна зверху салат посипати тертим сиром.
Також ви можете приготувати салат "Великоднє яйце" з копченої курки.