Великдень 2023. Рецепт святкового салату "Великодній вінок"

Цей салат готується з курки, картоплі та грибів.

Related video

Скоро Великдень, а значить, настав час підбирати рецепти на святковий стіл. Салат під назвою "Великодній вінок" ідеально підійде. Це гарна і смачна страва. У цьому салаті головне — форма та подача — він викладається у формі вінка, а в центр кладуться фарбовані яйця.

Є багато варіантів приготування цього салату, але Фокус вибрав найцікавіший.

Салат "Великодній вінок"

Інгредієнти:

500 г вареної курки;

три великі варені картоплини;

одна середня цибулина;

три варені яйця;

200 г печериць;

100 г маринованих грибів;

пучок петрушки;

300 г майонезу;

2 ст. л. білого винного оцту;

оливкова олія;

сіль, мелений чорний перець.

Салат "Великодній вінок" просто приготувати. Відваріть, або запікайте курячі грудки. Картоплю відваріть у мундирах та очистить. Яйця зваріть круто.

Картопля та яйця наріжте маленькими кубиками, мариновані гриби та курку – невеликими шматочками. Петрушку подрібніть. Картоплю змішайте з петрушкою, заправте майонезом, посоліть і поперчіть.

Цибулю очистить, подрібніть, посоліть і залийте оцтом. Залишіть на 30 хвилин.

Печериці наріжте скибочками. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте гриби до золотистого кольору. Посоліть і поперчіть.

На велику страву викладіть у формі кільця половину картоплі. Зверху розкладіть половину яєць, потім шар обсмажених печериць.

Наступним шаром покладіть половину маринованої цибулі, на неї – половину курки та мариновані гриби. Полийте трохи майонезом. Повторіть шари.

Рясно змастіть салат майонезом і поставте наполягати мінімум на 1 годину. Прикрасьте листочками петрушки та шматочками овочів. У центр покладіть фарбовані яйця. Також можна зверху салат посипати тертим сиром.

Також ви можете приготувати салат "Великоднє яйце" з копченої курки.