Великдень 2023. Святковий салат "Великоднє яйце": незвичайний листковий салат із копченої курки

Можемо посперечатися, що незвичайнішого салату ви ще не готували. Ця проста страва з копченої курятини стане справжньою окрасою великоднього столу та здивує гостей.

Related video

Салат з копченою куркою "Великоднє яйце" — це смачний і ситний салат, який має оригінальну форму яйця. Салат складається з шарів курки, картоплі, цибулі, сиру та яєць. Салат заправляється майонезом і прикрашається перцем, зеленню та сухариками. Фокус упевнений, що цей салат порадує ваших гостей своїм апетитним виглядом та насиченим смаком.

Салат із курки "Великоднє яйце"

Інгредієнти:

200-300 г копчених курячих гомілок;

2–3 картоплини;

1 невелика цибулина;

1/5 чайної ложки цукру;

1 чайна ложка столового оцту;

3 столові ложки майонезу;

150-200 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

50-70 г сухариків;

Половина червоного солодкого перцю;

Декілька гілочок кропу або петрушки.

Для початку відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді, остудіть та очистіть. Натріть її на великій тертці та викладіть на велику плоску тацю, надаючи форму яйця. Змастіть майонезом.

Курячі гомілки очистіть від шкіри та кісток і наріжте м'ясо дрібними шматочками або соломкою. Розподіліть його рівномірно поверх картоплі та знову змастіть майонезом.

Цибулю наріжте дрібними кубиками та замаринуйте в невеликій мисці, додавши воду, оцет і цукор. Залишіть на 15 хвилин, потім відіжміть і викладіть поверх курки.

Сир натріть на середній тертці та посипте салат. Знову змастіть майонезом.

Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Відокремте білки від жовтків і натріть їх на дрібній тертці в різні тарілки. Викладіть білки поверх сиру, а жовтки залиште для прикраси.

Перець наріжте тонкими смужками та викладіть поверх білків, імітуючи візерунок на яйці. Кріп або петрушку нарубайте і посипте салат по краях.

Далі салат потрібно накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на кілька годин, щоб він просочився та настоявся. Перед подачею можна прикрасити салат жовтками, виклавши їх у вигляді квіточок або зірочок.

А як десерт рекомендуємо вам приготувати сирну паску зі згущеним молоком.