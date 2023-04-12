Великдень 2023. Святковий салат "Великоднє яйце": незвичайний листковий салат із копченої курки
Можемо посперечатися, що незвичайнішого салату ви ще не готували. Ця проста страва з копченої курятини стане справжньою окрасою великоднього столу та здивує гостей.
Салат з копченою куркою "Великоднє яйце" — це смачний і ситний салат, який має оригінальну форму яйця. Салат складається з шарів курки, картоплі, цибулі, сиру та яєць. Салат заправляється майонезом і прикрашається перцем, зеленню та сухариками. Фокус упевнений, що цей салат порадує ваших гостей своїм апетитним виглядом та насиченим смаком.
Салат із курки "Великоднє яйце"
Інгредієнти:
- 200-300 г копчених курячих гомілок;
- 2–3 картоплини;
- 1 невелика цибулина;
- 1/5 чайної ложки цукру;
- 1 чайна ложка столового оцту;
- 3 столові ложки майонезу;
- 150-200 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 50-70 г сухариків;
- Половина червоного солодкого перцю;
- Декілька гілочок кропу або петрушки.
Для початку відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді, остудіть та очистіть. Натріть її на великій тертці та викладіть на велику плоску тацю, надаючи форму яйця. Змастіть майонезом.
Курячі гомілки очистіть від шкіри та кісток і наріжте м'ясо дрібними шматочками або соломкою. Розподіліть його рівномірно поверх картоплі та знову змастіть майонезом.
Цибулю наріжте дрібними кубиками та замаринуйте в невеликій мисці, додавши воду, оцет і цукор. Залишіть на 15 хвилин, потім відіжміть і викладіть поверх курки.
Сир натріть на середній тертці та посипте салат. Знову змастіть майонезом.
Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Відокремте білки від жовтків і натріть їх на дрібній тертці в різні тарілки. Викладіть білки поверх сиру, а жовтки залиште для прикраси.
Перець наріжте тонкими смужками та викладіть поверх білків, імітуючи візерунок на яйці. Кріп або петрушку нарубайте і посипте салат по краях.
Далі салат потрібно накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на кілька годин, щоб він просочився та настоявся. Перед подачею можна прикрасити салат жовтками, виклавши їх у вигляді квіточок або зірочок.
А як десерт рекомендуємо вам приготувати сирну паску зі згущеним молоком.