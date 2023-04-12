Пасха 2023. Праздничный салат "Пасхальное яйцо": необычный слоеный салат из копченой курицы
Можем поспорить, что необычнее салата вы еще не готовили. Это простое блюдо из копченой курятины станет настоящим украшением пасхального стола и удивит гостей.
Салат с копченой курицей "пасхальное яйцо" — это вкусный и сытный салат, который имеет оригинальную форму яйца. Салат состоит из слоев курицы, картофеля, лука, сыра и яиц. Салат заправляется майонезом и украшается перцем, зеленью и сухариками. Фокус уверен, что этот салат порадует ваших гостей своим аппетитным видом и насыщенным вкусом.
Салат из курицы "Пасхальное яйцо"
Ингредиенты:
- 200–300 г копченых куриных голеней;
- 2–3 картофелины;
- 1 небольшой репчатый лук;
- 1/5 чайной ложки сахара;
- 1 чайная ложка столового уксуса;
- 3 столовые ложки майонеза;
- 150–200 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 50–70 г сухариков;
- Половинка красного сладкого перца;
- Несколько веточек укропа или петрушки.
Для начала отварите картофель до готовности в подсоленной воде, остудите и очистите. Натрите его на крупной терке и выложите на большое плоское блюдо, придавая форму яйца. Смажьте майонезом.
Куриные голени очистите от кожи и костей и нарежьте мясо мелкими кусочками или соломкой. Распределите его равномерно поверх картофеля и снова смажьте майонезом.
Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в небольшой миске, добавив воду, уксус и сахар. Оставьте на 15 минут, затем отожмите и выложите поверх курицы.
Сыр натрите на средней терке и посыпьте им салат. Снова смажьте майонезом.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на мелкой терке в разные тарелки. Выложите белки поверх сыра, а желтки оставьте для украшения.
Перец нарежьте тонкими полосками и выложите поверх белков, имитируя узор на яйце. Укроп или петрушку нарубите и посыпьте им салат по краям.
Дальше салат нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и настоялся. Перед подачей можно украсить салат желтками, выложив их в виде цветочков или звездочек.
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