Пасха 2023. Праздничный салат "Пасхальное яйцо": необычный слоеный салат из копченой курицы

Можем поспорить, что необычнее салата вы еще не готовили. Это простое блюдо из копченой курятины станет настоящим украшением пасхального стола и удивит гостей.

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Салат с копченой курицей "пасхальное яйцо" — это вкусный и сытный салат, который имеет оригинальную форму яйца. Салат состоит из слоев курицы, картофеля, лука, сыра и яиц. Салат заправляется майонезом и украшается перцем, зеленью и сухариками. Фокус уверен, что этот салат порадует ваших гостей своим аппетитным видом и насыщенным вкусом.

Салат из курицы "Пасхальное яйцо"

Ингредиенты:

200–300 г копченых куриных голеней;

2–3 картофелины;

1 небольшой репчатый лук;

1/5 чайной ложки сахара;

1 чайная ложка столового уксуса;

3 столовые ложки майонеза;

150–200 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

50–70 г сухариков;

Половинка красного сладкого перца;

Несколько веточек укропа или петрушки.

Для начала отварите картофель до готовности в подсоленной воде, остудите и очистите. Натрите его на крупной терке и выложите на большое плоское блюдо, придавая форму яйца. Смажьте майонезом.

Куриные голени очистите от кожи и костей и нарежьте мясо мелкими кусочками или соломкой. Распределите его равномерно поверх картофеля и снова смажьте майонезом.

Лук нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в небольшой миске, добавив воду, уксус и сахар. Оставьте на 15 минут, затем отожмите и выложите поверх курицы.

Сыр натрите на средней терке и посыпьте им салат. Снова смажьте майонезом.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на мелкой терке в разные тарелки. Выложите белки поверх сыра, а желтки оставьте для украшения.

Перец нарежьте тонкими полосками и выложите поверх белков, имитируя узор на яйце. Укроп или петрушку нарубите и посыпьте им салат по краям.

Дальше салат нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и настоялся. Перед подачей можно украсить салат желтками, выложив их в виде цветочков или звездочек.

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