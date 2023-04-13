Пасха 2023. Рецепт праздничного салата "Пасхальный венок"
Этот салат готовить из курицы, картофеля и грибов.
Скоро Пасха, а значит, пора подбирать рецепты на праздничный стол. Салат под названием "Пасхальный венок" идеально подойдет. Это красивое и вкусное блюдо. В этом салате главное — форма и подача – он выкладывается в форме венка, а в центр кладутся крашеные яйца.
Есть много вариантов приготовления этого салата, но Фокус выбрал самый интересный.
Салат "Пасхальный венок"
Ингредиенты:
- 500 г вареной курицы;
- три большие вареные картофелины;
- одна средняя луковица;
- три вареных яйца;
- 200 г шампиньонов;
- 100 г маринованных грибов;
- пучок петрушки;
- 300 г майонеза;
- 2 ст. л. белого винного уксуса;
- оливковое масло;
- соль, молотый черный перец.
Салат "Пасхальный венок" приготовить просто. Отварите, или запеките куриную грудку. Картофель отварите в мундирах и очистите. Яйца сварите вкрутую.
Картофель и яйца нарежьте маленькими кубиками, маринованные грибы и курицу – небольшими кусочками. Петрушку измельчите. Картофель смешайте с петрушкой, заправьте майонезом, посолите и поперчите.
Лук очистите, измельчите, посолите и залейте уксусом. Оставьте на 30 мин.
Шампиньоны нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите.
На большое блюдо выложите в форме кольца половину картофеля. Сверху разложите половину яиц, затем слой обжаренных шампиньонов.
Следующим слоем положите половину маринованного лука, на него – половину курицы и маринованные грибы. Полейте слегка майонезом. Повторите слои.
Обильно смажьте салат майонезом и поставьте настаиваться, минимум на 1 час. Украсьте листиками петрушки и кусочками овощей. В центр положите крашеные яйца. Также вы можете посыпать салат сверху тертым сыром.
Также вы можете приготовить салат "Пасхальное яйцо" из копченой курицы.