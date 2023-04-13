Пасха 2023. Рецепт праздничного салата "Пасхальный венок"

Этот салат готовить из курицы, картофеля и грибов.

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Скоро Пасха, а значит, пора подбирать рецепты на праздничный стол. Салат под названием "Пасхальный венок" идеально подойдет. Это красивое и вкусное блюдо. В этом салате главное — форма и подача – он выкладывается в форме венка, а в центр кладутся крашеные яйца.

Есть много вариантов приготовления этого салата, но Фокус выбрал самый интересный.

Салат "Пасхальный венок"

Ингредиенты:

500 г вареной курицы;

три большие вареные картофелины;

одна средняя луковица;

три вареных яйца;

200 г шампиньонов;

100 г маринованных грибов;

пучок петрушки;

300 г майонеза;

2 ст. л. белого винного уксуса;

оливковое масло;

соль, молотый черный перец.

Салат "Пасхальный венок" приготовить просто. Отварите, или запеките куриную грудку. Картофель отварите в мундирах и очистите. Яйца сварите вкрутую.

Картофель и яйца нарежьте маленькими кубиками, маринованные грибы и курицу – небольшими кусочками. Петрушку измельчите. Картофель смешайте с петрушкой, заправьте майонезом, посолите и поперчите.

Лук очистите, измельчите, посолите и залейте уксусом. Оставьте на 30 мин.

Шампиньоны нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите.

На большое блюдо выложите в форме кольца половину картофеля. Сверху разложите половину яиц, затем слой обжаренных шампиньонов.

Следующим слоем положите половину маринованного лука, на него – половину курицы и маринованные грибы. Полейте слегка майонезом. Повторите слои.

Обильно смажьте салат майонезом и поставьте настаиваться, минимум на 1 час. Украсьте листиками петрушки и кусочками овощей. В центр положите крашеные яйца. Также вы можете посыпать салат сверху тертым сыром.

Также вы можете приготовить салат "Пасхальное яйцо" из копченой курицы.