Якщо залишилися варені яйця. Рецепт смачного салату з шинкою

Після Великодня зазвичай залишаються варені яйця, з яких можна приготувати чудовий салат до вечері.

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Якщо ви любите шинку та не знаєте, що робити з вареними яйцями, які залишилися від великодніх свят, спробуйте приготувати цей смачний салат. Це дуже простий рецепт, який лише виграє від того, що в ньому є свіжі овочі.

Цей салат чудово доповнить вашу вечерю або підійде для святкового столу. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат із шинкою та яйцями

Інгредієнти:

шинка — 200 г;

яйця — 4 шт.;

огірки — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

зелена цибуля, майонез, сіль.

Відваріть яйця до готовності, остудіть і очистіть від шкаралупи. Наріжте їх кубиками чи скибочками. Наріжте шинку тонкими смужками або кубиками.

Вимийте огірки та помідори, наріжте їх так само, як шинку.

Вимийте й подрібніть зелену цибулю.

Складіть усі інгредієнти в салатницю, посоліть і поперчіть до смаку. Заправте салат майонезом і перемішайте.

Подавайте салат холодним або кімнатної температури.

Якщо ви хочете доповнити салат, ви можете додати до нього інші інгредієнти до вашого смаку й отримати зовсім нову страву.

Цей салат можна доповнити твердим сиром.

Також можна додати консервовану кукурудзу або мариновані гриби на кшталт печериць.

Ще ви можете прикрасити салат оливками.

І до цього поєднання продуктів підійдуть також консервовані або свіжі ананаси. Це незвичайний, але цілком можливий інгредієнт для салату з шинкою та яйцями. Ананаси додадуть салату тропічного смаку й аромату, а також солодкого смаку та кислинки. Однак, якщо ви використовуєте ананаси, спробуйте замінити майонез на йогурт або сметану, щоб не перебити смак фрукта.

Також ви можете приготувати класичний салат "Мімоза". У цьому рецепті зазвичай використовується багато варених круто яєць.