Якщо залишилися варені яйця. Рецепт смачного салату з шинкою
Після Великодня зазвичай залишаються варені яйця, з яких можна приготувати чудовий салат до вечері.
Якщо ви любите шинку та не знаєте, що робити з вареними яйцями, які залишилися від великодніх свят, спробуйте приготувати цей смачний салат. Це дуже простий рецепт, який лише виграє від того, що в ньому є свіжі овочі.
Цей салат чудово доповнить вашу вечерю або підійде для святкового столу. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат із шинкою та яйцями
Інгредієнти:
- шинка — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- зелена цибуля, майонез, сіль.
Відваріть яйця до готовності, остудіть і очистіть від шкаралупи. Наріжте їх кубиками чи скибочками. Наріжте шинку тонкими смужками або кубиками.
Вимийте огірки та помідори, наріжте їх так само, як шинку.
Вимийте й подрібніть зелену цибулю.
Складіть усі інгредієнти в салатницю, посоліть і поперчіть до смаку. Заправте салат майонезом і перемішайте.
Подавайте салат холодним або кімнатної температури.
Якщо ви хочете доповнити салат, ви можете додати до нього інші інгредієнти до вашого смаку й отримати зовсім нову страву.
Цей салат можна доповнити твердим сиром.
Також можна додати консервовану кукурудзу або мариновані гриби на кшталт печериць.
Ще ви можете прикрасити салат оливками.
І до цього поєднання продуктів підійдуть також консервовані або свіжі ананаси. Це незвичайний, але цілком можливий інгредієнт для салату з шинкою та яйцями. Ананаси додадуть салату тропічного смаку й аромату, а також солодкого смаку та кислинки. Однак, якщо ви використовуєте ананаси, спробуйте замінити майонез на йогурт або сметану, щоб не перебити смак фрукта.
Також ви можете приготувати класичний салат "Мімоза". У цьому рецепті зазвичай використовується багато варених круто яєць.