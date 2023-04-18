Ідеально для весняного меню. Рецепт салату з куркою та пекінською капустою
Це легкий та простий салат, який підійде до вечері.
З пекінської капусти можна приготувати багато страв, з неї навіть готують китайські пельмені та голубці. Але найкраще вона підходить для салатів.
Салат з пекінської капусти та курки готується дуже просто, а всі продукти легко можна купити у найближчому супермаркеті. Капуста робить салат соковитим і хрустким. Огірки та зелена цибуля додають свіжості та аромату. Сметана підходить як легка і нежирна заправка. А курка забезпечує потрібну порцію білка.
Ви можете відварити курку для цього салату, або ж запекти її в духовці. Фокус розповість, як приготувати смачний салат.
Салат з пекінською капустою та куркою
Інгредієнти:
- 300 г пекінської капусти;
- 250 г курки (філе або стегенця);
- три яйця;
- два огірки;
- 3 ст. сметани;
- зелена цибуля, сіль і перець до свого смаку.
Відваріть курку в підсоленій воді до готовності, остудіть і наріжте дрібними шматочками.
Відваріть яйця круто, остудіть, очистить і наріжте кубиками.
Наріжте пекінську капусту тонкою соломкою.
Наріжте огірки як вам хочеться.
Нарубайте зелену цибулю.
Змішайте всі інгредієнти у великій салатниці, посоліть і поперчіть до смаку.
Заправте салат сметаною та перемішайте.
Також ви можете використовувати для цього салату майонез або несолодкий йогурт. Якщо любите, можна додати в заправку трохи часнику та кропу.
А якщо ви любите салати, то ви можете приготувати відмінний салат із шинкою та свіжими овочами, або салат із куркою та оригінальною заправкою із сиром пармезан.