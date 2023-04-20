Усього два інгредієнти. Рецепт дуже простого та смачного салату

За бажанням салат можна посипати кунжутом.

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Якщо хочете порадувати себе чи домашніх простим, смачним салатом, не перевантаженим інгредієнтами, дуже рекомендуємо приготувати за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян страву, у складі якої – лише два основні продукти. Незважаючи на всю простоту, такий салат виходить неймовірно апетитним і сподобається всій родині.

Салат з огірками та крабовими паличками

Інгредієнти:

свіжі огірки – 2-3 шт.;

крабові палички – 1 упаковка.

Для заправки:

сметана чи грецький йогурт – 2 ст. л;

гірчиця (звичайна чи зерниста) – 1 ч. л. (можна і столову, за бажанням);

оливкова олія – 1 ч. л;

сіль, мелений чорний перець до смаку.

Спосіб приготування:

Огірки вимити, почистити, нарізати тонкою соломкою. Крабові палички теж нарізати соломкою. Можна зробити це вилкою, як показано на відео.

В окремому посуді змішати йогурт (або сметану), гірчицю, оливкову олію, сіль і перець. Масою, що вийшла, заправити салат і все добре перемішати. За бажанням готовий салат можна посипати кунжутом для більшої поживності.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з пекінською капустою, і як правильно вибрати цей овоч, щоб він був якісним.