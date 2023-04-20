Усього два інгредієнти. Рецепт дуже простого та смачного салату
За бажанням салат можна посипати кунжутом.
Якщо хочете порадувати себе чи домашніх простим, смачним салатом, не перевантаженим інгредієнтами, дуже рекомендуємо приготувати за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян страву, у складі якої – лише два основні продукти. Незважаючи на всю простоту, такий салат виходить неймовірно апетитним і сподобається всій родині.
Салат з огірками та крабовими паличками
Інгредієнти:
- свіжі огірки – 2-3 шт.;
- крабові палички – 1 упаковка.
Для заправки:
- сметана чи грецький йогурт – 2 ст. л;
- гірчиця (звичайна чи зерниста) – 1 ч. л. (можна і столову, за бажанням);
- оливкова олія – 1 ч. л;
- сіль, мелений чорний перець до смаку.
Спосіб приготування:
Огірки вимити, почистити, нарізати тонкою соломкою. Крабові палички теж нарізати соломкою. Можна зробити це вилкою, як показано на відео.
В окремому посуді змішати йогурт (або сметану), гірчицю, оливкову олію, сіль і перець. Масою, що вийшла, заправити салат і все добре перемішати. За бажанням готовий салат можна посипати кунжутом для більшої поживності.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат з пекінською капустою, і як правильно вибрати цей овоч, щоб він був якісним.