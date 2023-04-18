Як вибрати якісну пекінську капусту: поради експертки (відео)

Щоб не купити в магазині протермінований овоч, важливо знати про кілька критеріїв.

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Пекінська капуста – дуже корисний продукт, який неодмінно має бути в меню. Як правило, зараз у магазинах немає проблем із доступом до цього овоча цілий рік, проте є критерій, який потрібно враховувати, вибираючи качан, щоб не помилитися і не купити несвіжу та некорисну капусту. Як правильно її вибирати, розповіла експертка зі швидкої та смачної їжі, посол проекту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич.

За її словами, сезон пекінської капусти закінчується у жовтні-листопаді, після чого її зберігають та продають. З часом листя капусти починає світлішати, вона втрачає вітаміни, соковитість і колір. Тому часто в магазинах перед продажем знімають верхнє листя, через що овочі мають блідо-салатовий або й зовсім білий колір.

Якісна ж капуста відрізняється яскравим салатовим кольором. Крім того, при покупці необхідно звернути увагу на качан, особливо на його нижню частину. Там не повинно бути гнилі і цвілі. Якщо качан яскравого кольору зі здоровим низом, ви знайшли якісний продукт.

Чим корисна пекінська капуста

Пекінську капусту не дарма називають джерелом вітамінів і здоров'я. Її листя багате клітковиною, вуглеводами, водою (94 грами) та антиоксидантами: каротинами, тіоціанатами, лютеїном, зеаксантином, сульфорафаном та ізотіоціанатами. Овоч вважається лідером серед дієтичних продуктів – вся річ у низькій калорійності: менше калорій, ніж пекінка, містить лише цибуля-шалот.

Вона містить запас корисних поживних речовин для здоров'я кісток, серед них кальцій, фосфор і вітамін К. Фосфор сприяє ремінералізації зубів і кісток, а вітамін К робить кістки міцнішими, здоровішими і допомагає відстрочити чи уникнути настання остеопорозу.

Раціон, збагачений джерелами вітамінів А та С, сприяє здоров'ю шкіри. Наприклад, вітамін С відіграє важливу роль у формуванні колагену – основи сполучної тканини. Вітамін А бере участь у виробленні сала, необхідного для зволоження шкіри. А вітамін В – основа здорового волосся, молодості шкіри. Також вона допомагає запобігти розвитку пухлин та зміцнити м'язовий корсет.

Крім перерахованого, пекінська капуста допомагає тримати здорову вагу, покращує роботу серця та кровоносної системи, сприяє очищенню крові та нормалізації рівня холестерину.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний та яскравий салат із пекінською капустою.