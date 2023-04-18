Как выбрать качественную пекинскую капусту: советы эксперта (видео)

Чтобы не купить в магазине просроченный овощ, важно знать о паре критериев.

Related video

Пекинская капуста – очень полезный продукт, который непременно должен быть в меню. Как правило, сейчас в магазинах нет проблем с доступом к этому овощу круглый год, однако есть критерий, который нужно учитывать, выбирая кочан, чтобы не ошибиться и не купить несвежую и бесполезную капусту. Как правильно ее выбирать, рассказала эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич.

По ее словам, сезон пекинской капусты заканчивается в октябре-ноябре, после чего ее хранят и продают. Со временем листья капусты начинают светлеть, она теряет витамины, сочность и цвет. Поэтому зачастую в магазинах перед продажей снимают верхние листья, из-за чего овощи имеют бледно-салатовый или и вовсе белый цвет.

Качественная же капуста отличается ярким салатовым цветом. Кроме того, при покупке необходимо обратить внимание на кочан, особенно на его нижнюю часть. Там не должно быть гнили и плесени. Если кочан яркого цвета со здоровым низом, значит, вы нашли качественный продукт.

Чем полезна пекинская капуста

Пекинскую капусту не зря называют кладезем витаминов и здоровья. Ее листья богаты клетчаткой, углеводами, водой (94 грамма) и антиоксидантами: каротинами, тиоцианатами, лютеином, зеаксантином, сульфорафаном и изотиоцианатами. Овощ считается лидером среди диетических продуктов — все дело в низкой калорийности: меньше калорий, чем пекинка, содержит только лук-шалот.

Она содержит запас полезных питательных веществ для здоровья костей, среди них — кальций, фосфор и витамин К. Фосфор способствует реминерализации зубов и костей, а витамин К делает кости крепче, здоровее и помогает отсрочить или избежать наступления остеопороза.

Рацион, обогащенный источниками витаминов А и С, способствует здоровью кожи. Например, витамин С играет важную роль в формировании коллагена — основы соединительной ткани. Витамин А принимает участие в выработке сала, необходимого для увлажнения кожи. А витамин В — основа здоровых волос, молодости кожи. Также помогает предотвратить развитие опухолей и укрепить мышечный корсет.

Кроме перечисленного, пекинская капуста помогает держать здоровый вес, улучшает работу сердца и кровеносной системы, способствует очищению крови и нормализации уровня холестерина.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный и яркий салат с пекинской капустой.