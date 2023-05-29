Почувствуй себя Амели. Рецепт настоящего крем-брюле

Этот традиционный французский десерт очень любила героиня культового фильма.

Крем-брюле (crème brûlée) — это один из самых известных и вкусных французских десертов, который можно приготовить дома. Это нежный крем из яиц, сливок и ванили, который запекается в духовке и затем покрывается тонким слоем карамелизированного сахара.

В фильме "Амели" главная героиня любила ломать корочку на крем-брюле и наслаждаться его нежным вкусом. Теперь, так сможете сделать и вы. Как приготовить крем-брюле, расскажет Фокус.

Крем-брюле

Ингредиенты:

500 мл сливок 33-35%;

100 г сахара;

1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного сахара;

6 желтков;

Сахар для карамелизации.

Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте на дно противня глубокую форму с водой (водяная баня).

В кастрюле с толстым дном смешайте сливки, половину сахара и ваниль. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, помешивая. Снимите с огня и оставьте на 10 минут, чтобы ваниль настоялась.

В миске взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлого цвета. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте горячие сливки в желтки. Процедите полученную смесь через сито или марлю.

Разлейте крем по небольшим формочкам для запекания. Они называются рамекин — это специальная керамическая посуда, в которой также готовится суфле.

Поставьте формочки на противень с водой. Запекайте в духовке около 40 минут или до тех пор, пока крем не станет твердым на краях и слегка дрожащим посередине.

Выньте формочки из духовки и остудите их при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

Перед подачей посыпьте поверхность крема тонким слоем сахара и поджарьте его специальной лампой, или под грилем духовки, чтобы образовалась хрустящая корочка из карамели.

Наслаждайтесь ароматным и вкусным французским десертом!

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