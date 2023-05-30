Мягкое, как пух: рецепт идеального теста для пирожков и сосисок
Такое тесто буквально тает во рту.
Мягкое нежное дрожжевое тесто, тающее во рту – мечта любой хозяйки. На самом деле, приготовить его довольно просто, а своим рецептом такого теста поделилась блогер Кристина. Оно идеально подходит для приготовления сосисок в тесте, пирожков и другой выпечки.
Идеальное тесто для пирожков
Ингредиенты:
- мука – 500 гр;
- дрожжи быстродействующие – 10 гр;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – 1 ч л;
- молоко – 250 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- яйцо – 1 шт.
Начинка может быть любой.
Способ приготовления:
В теплое молоко высыпать дрожжи, соль и сахар, все хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы опара подошла.
Тем временем взбить яйцо с растительным маслом, позже туда же влить подошедшую опару и ввести просеянную муку. Замесить тесто, накрыть его и дать ему отдохнуть 40 минут в теплом месте.
Подошедшее тесто разделить на кусочки, каждый весом примерно 60-70 граммов, раскатать в колбаску и обернуть ним сосиску.
Переложить в противень, смазать желтком и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Тесто получается невероятно мягким, словно пух.
Ранее Фокус писал, как приготовить тесто для жареных пирожков с секретным ингредиентом.