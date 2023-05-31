Курица на шпажках: простой рецепт диетического шашлыка

К мясу, приготовленому таким способом, обязательно подавайте соус.

Продолжая тему меню для летних пикников, не можем обойти вниманием рецепт курицы на шпажках. Такой своего рода шашлык отлично подойдет для тех, кто не любит жирную свинину, и поможет не набрать лишние килограммы. Готовится это блюдо очень просто, а его вкус понравится всем, кто его попробует. Рецептом курицы на шпажках поделились авторы блога "Рецепты каждый день".

Курица на шпажках

Ингредиенты:

куриная грудка – 500 гр;

мед – 1 ст. л;

соевый соус – 1 ст. л;

лимон – 1 шт;

растительное масло – 3 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку нарезать кубиками, как на шашлык. Выложить кусочки курицы в глубокую миску и добавить все специи, соевый соус, лимонный сок, мед и масло. Все хорошо перемешать и дать настояться в маринаде до 30 минут.

Замаринованные кусочки курицы нанизать на специальные шпажки и обжарить на обычной сковороде либо сковороде гриль без масла до приятной румяной корочки.

Подавать с любым соусом.

Ранее Фокус писал, как приготовить свиные ребрышки на мангале по рецепту кулинарного блогера Валерия Пономаря.