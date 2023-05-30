Сочные и с корочкой: рецепт вкусных свиных ребрышек на мангале (видео)

Для приготовления этого блюда лучше покупать мясо без хрящей.

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Лето – пора отдыха на природе, а какой отдых обходится без мяса, жаренного на открытом огне? Поэтому неудивительно, что рецепты шашлыков и мяса на гриле сегодня пользуются такой популярностью. Известный кулинарный блогер из Одессы Валерий Пономарь на своей странице в Instagram поделился с подписчиками собственным рецептом вкуснейших свиных ребрышек, жаренных на мангале. Такое блюдо станет хитом любого пикника, тем более, что готовится оно довольно просто.

Свиные ребра на мангале

Ингредиенты:

ребра на кости – 2 кг;

лук – 2 шт;

соль крупная – 1,5 ч. л;

имбирь – 1 ч. л;

смесь перцев – 1 ч. л;

виски – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Для приготовления на мангале лучше покупать ребра на косточке, без хрящей, поскольку та часть, где они есть, готовится дольше

Ребра очистить от внутренней пленки, и нарезать на отдельные косточки. Лук почистить, порезать полукольцами и хорошо отжать со специями, чтобы он пустил сок. Перемешать его с ребрами и оставить все на два часа.

Ребрышки нанизать на шампуры и жарить примерно 20 минут. Поскольку, по словам блогера, при жарке ребрышек много выделяется жира, и попадая на угли он воспламеняется, угли лучше посыпать солью. Такое действие уменьшит вероятность возгорания и не будет угара от жира в готовом мясе.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить маринованные помидоры, которые будут отличной закуской к шашлыку, а также как сделать соусы к мясу.