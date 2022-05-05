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Для остроты мяса. Три рецепта самых вкусных соусов к шашлыку

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Соусы, мясо, шашлык
Фото: Instagram | Готовим вкусные соусы к мясу

Дополняем вкус мяса изысканным гранатовым соусом, острым чили и пикантной горчицей.

Правильно приготовленный соус — яркое дополнение к мясу. Он раскрывает блюдо, дополняет его, усиливает вкусовую гамму. Предлагаем несколько вариантов рецептов интересных соусов к мясу, приготовление которых не требует больших усилий.

Гранатовый соус к шашлыку

Фудблогер Максим Никитин рассказывает, как приготовить изысканный гранатовый соус к шашлыку из нескольких ингредиентов.

Для этого вам понадобится:

  • 1 стакан свежего гранатового сока
  • 2 столовые ложки гранатовых зерен
  • 1 столовую ложку сахара
  • 1 чайную ложку крахмала

Пошаговый рецепт:

  • Влейте в кастрюлю полстакана гранатового сока, добавьте сахар и доведите все до кипения. Убавьте огонь и варите еще некоторое время, пока количество сока в кастрюле не уменьшится в два раза.
  • В оставшийся в стакане сок добавьте крахмал, размешайте все и медленно вливайте в кастрюлю с горячим соком. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте лимонный сок, зерна граната.
  • Хорошо размешайте, разлейте в соуснице и подавайте к мясу.
Фото: сайт Їсти
Фото: сайт Їсти

Горчичный соус

Такой вариант соуса на основе горчицы, сметаны и майонеза, по словам фудблогера Максима Никитина, отлично сочетается со свининой.

Для приготовления нам понадобится:

  • 200 граммов майонеза (можно домашнего)
  • 200 граммов сметаны
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки горчицы
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ч ложки сахара

Пошаговый рецепт:

  • Варим яйца. Растираем желтки с горчицей, добавляем к полученной пасте майонез и сметану.
  • Солим и перчим по вкусу. По желанию добавляем измельченный белок или натертый хрен.
  • Выкладываем готовый соус в соусницу и подаем к блюду.
Фото: сайт Їсти
Фото: сайт Їсти

Острый чили

Идеально подходит к жирному мясу. Рецепт с сайта Їсти.

Для приготовления понадобится:

  • Четыре перца чили
  • Две чайные ложки воды
  • Соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Кладем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородной массы.
  • Для остроты можно добавить несколько зубчиков чеснока.
  • Готовый соус подаем к шашлыку из свинины.
Фото: сайт Їсти
Фото: сайт Їсти

Фокус ранее рассказывал, как приготовить божественное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном. А также рекомендовал сделать сочную курицу на гриле по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.