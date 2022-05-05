Для остроты мяса. Три рецепта самых вкусных соусов к шашлыку

Дополняем вкус мяса изысканным гранатовым соусом, острым чили и пикантной горчицей.

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Правильно приготовленный соус — яркое дополнение к мясу. Он раскрывает блюдо, дополняет его, усиливает вкусовую гамму. Предлагаем несколько вариантов рецептов интересных соусов к мясу, приготовление которых не требует больших усилий.

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Гранатовый соус к шашлыку

Фудблогер Максим Никитин рассказывает, как приготовить изысканный гранатовый соус к шашлыку из нескольких ингредиентов.

Для этого вам понадобится:

1 стакан свежего гранатового сока

2 столовые ложки гранатовых зерен

1 столовую ложку сахара

1 чайную ложку крахмала

Пошаговый рецепт:

Влейте в кастрюлю полстакана гранатового сока, добавьте сахар и доведите все до кипения. Убавьте огонь и варите еще некоторое время, пока количество сока в кастрюле не уменьшится в два раза.

В оставшийся в стакане сок добавьте крахмал, размешайте все и медленно вливайте в кастрюлю с горячим соком. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте лимонный сок, зерна граната.

Хорошо размешайте, разлейте в соуснице и подавайте к мясу.

[ + – ] Фото: сайт Їсти

Горчичный соус

Такой вариант соуса на основе горчицы, сметаны и майонеза, по словам фудблогера Максима Никитина, отлично сочетается со свининой.

Для приготовления нам понадобится:

200 граммов майонеза (можно домашнего)

200 граммов сметаны

2 яйца

3 столовые ложки горчицы

1 ч. ложка соли

1 ч ложки сахара

Пошаговый рецепт:

Варим яйца. Растираем желтки с горчицей, добавляем к полученной пасте майонез и сметану.

Солим и перчим по вкусу. По желанию добавляем измельченный белок или натертый хрен.

Выкладываем готовый соус в соусницу и подаем к блюду.

[ + – ] Фото: сайт Їсти

Острый чили

Идеально подходит к жирному мясу. Рецепт с сайта Їсти.

Для приготовления понадобится:

Четыре перца чили

Две чайные ложки воды

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

Кладем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородной массы.

Для остроты можно добавить несколько зубчиков чеснока.

Готовый соус подаем к шашлыку из свинины.

[ + – ] Фото: сайт Їсти

Фокус ранее рассказывал, как приготовить божественное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном. А также рекомендовал сделать сочную курицу на гриле по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.