Для остроты мяса. Три рецепта самых вкусных соусов к шашлыку
Дополняем вкус мяса изысканным гранатовым соусом, острым чили и пикантной горчицей.
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Правильно приготовленный соус — яркое дополнение к мясу. Он раскрывает блюдо, дополняет его, усиливает вкусовую гамму. Предлагаем несколько вариантов рецептов интересных соусов к мясу, приготовление которых не требует больших усилий.
Гранатовый соус к шашлыку
Фудблогер Максим Никитин рассказывает, как приготовить изысканный гранатовый соус к шашлыку из нескольких ингредиентов.
Для этого вам понадобится:
- 1 стакан свежего гранатового сока
- 2 столовые ложки гранатовых зерен
- 1 столовую ложку сахара
- 1 чайную ложку крахмала
Пошаговый рецепт:
- Влейте в кастрюлю полстакана гранатового сока, добавьте сахар и доведите все до кипения. Убавьте огонь и варите еще некоторое время, пока количество сока в кастрюле не уменьшится в два раза.
- В оставшийся в стакане сок добавьте крахмал, размешайте все и медленно вливайте в кастрюлю с горячим соком. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте лимонный сок, зерна граната.
- Хорошо размешайте, разлейте в соуснице и подавайте к мясу.
Горчичный соус
Такой вариант соуса на основе горчицы, сметаны и майонеза, по словам фудблогера Максима Никитина, отлично сочетается со свининой.
Для приготовления нам понадобится:
- 200 граммов майонеза (можно домашнего)
- 200 граммов сметаны
- 2 яйца
- 3 столовые ложки горчицы
- 1 ч. ложка соли
- 1 ч ложки сахара
Пошаговый рецепт:
- Варим яйца. Растираем желтки с горчицей, добавляем к полученной пасте майонез и сметану.
- Солим и перчим по вкусу. По желанию добавляем измельченный белок или натертый хрен.
- Выкладываем готовый соус в соусницу и подаем к блюду.
Острый чили
Идеально подходит к жирному мясу. Рецепт с сайта Їсти.
Для приготовления понадобится:
- Четыре перца чили
- Две чайные ложки воды
- Соль по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Кладем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородной массы.
- Для остроты можно добавить несколько зубчиков чеснока.
- Готовый соус подаем к шашлыку из свинины.
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