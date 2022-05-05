Для гостроти м'яса. Три рецепти найсмачніших соусів до шашлику
Доповнюємо смак м'яса вишуканим гранатовим соусом, гострим чилі та пікантною гірчицею.
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Правильно приготовлений соус — яскраве доповнення до м'яса. Він розкриває страву, доповнює її, посилює смакову гаму. Пропонуємо кілька варіантів рецептів цікавих соусів до м'яса, приготування яких не потребує великих зусиль.
Гранатовий соус до шашлику
Фудблогер Максим Нікітін розповідає, як приготувати вишуканий гранатовий соус до шашлику з кількох інгредієнтів.
Для цього вам знадобиться:
- 1 склянка свіжого гранатового соку;
- 2 столові ложки гранатових зерен;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 чайна ложка крохмалю.
Покроковий рецепт:
- Влийте в каструлю півсклянки гранатового соку, додайте цукор і доведіть все до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще деякий час, поки кількість соку в каструлі не зменшиться вдвічі.
- У сік, що залишився в склянці, додайте крохмаль, розмішайте все і повільно вливайте в каструлю з гарячим соком. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте лимонний сік, зерна граната.
- Добре розмішайте, розлийте в соусниці та подавайте до м'яса.
Гірчичний соус
Такий варіант соусу на основі гірчиці, сметани та майонезу, за словами фудблогера Максима Нікітіна, чудово поєднується зі свининою.
Для приготування нам знадобиться:
- 200 грамів майонезу (можна домашнього);
- 200 грамів сметани;
- 2 яйця;
- 3 столові ложки гірчиці;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру.
Покроковий рецепт:
- Варимо яйця. Розтираємо жовтки з гірчицею, додаємо до отриманої пасти майонез і сметану.
- Солимо і перчимо за смаком. За бажанням додаємо подрібнений білок або натертий хрін.
- Викладаємо готовий соус у соусницю та подаємо до страви.
Гострий чилі
Ідеально підходить до жирного м'яса. Рецепт із сайту Їсти.
Для приготування знадобиться:
- чотири перці чилі;
- дві чайні ложки води;
- сіль за смаком.
Покроковий рецепт:
- Кладемо всі інгредієнти в блендер і перебиваємо до однорідної маси.
- Для гостроти можна додати кілька зубчиків часнику.
- Готовий соус подаємо до шашлику зі свинини.
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