Для гостроти м'яса. Три рецепти найсмачніших соусів до шашлику

Доповнюємо смак м'яса вишуканим гранатовим соусом, гострим чилі та пікантною гірчицею.

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Правильно приготовлений соус — яскраве доповнення до м'яса. Він розкриває страву, доповнює її, посилює смакову гаму. Пропонуємо кілька варіантів рецептів цікавих соусів до м'яса, приготування яких не потребує великих зусиль.

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Гранатовий соус до шашлику

Фудблогер Максим Нікітін розповідає, як приготувати вишуканий гранатовий соус до шашлику з кількох інгредієнтів.

Для цього вам знадобиться:

1 склянка свіжого гранатового соку;

2 столові ложки гранатових зерен;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка крохмалю.

Покроковий рецепт:

Влийте в каструлю півсклянки гранатового соку, додайте цукор і доведіть все до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще деякий час, поки кількість соку в каструлі не зменшиться вдвічі.

У сік, що залишився в склянці, додайте крохмаль, розмішайте все і повільно вливайте в каструлю з гарячим соком. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте лимонний сік, зерна граната.

Добре розмішайте, розлийте в соусниці та подавайте до м'яса.

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Гірчичний соус

Такий варіант соусу на основі гірчиці, сметани та майонезу, за словами фудблогера Максима Нікітіна, чудово поєднується зі свининою.

Для приготування нам знадобиться:

200 грамів майонезу (можна домашнього);

200 грамів сметани;

2 яйця;

3 столові ложки гірчиці;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру.

Покроковий рецепт:

Варимо яйця. Розтираємо жовтки з гірчицею, додаємо до отриманої пасти майонез і сметану.

Солимо і перчимо за смаком. За бажанням додаємо подрібнений білок або натертий хрін.

Викладаємо готовий соус у соусницю та подаємо до страви.

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Гострий чилі

Ідеально підходить до жирного м'яса. Рецепт із сайту Їсти.

Для приготування знадобиться:

чотири перці чилі;

дві чайні ложки води;

сіль за смаком.

Покроковий рецепт:

Кладемо всі інгредієнти в блендер і перебиваємо до однорідної маси.

Для гостроти можна додати кілька зубчиків часнику.

Готовий соус подаємо до шашлику зі свинини.

[ + – ] Фото: сайт

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