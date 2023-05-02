Закуска к шашлыку за 5 минут: простой рецепт быстрых маринованных помидоров

Для приготовления таких помидоров лучше брать черри. Они меньше по размеру и быстрее пропитываются маринадом.

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На улице весна, солнце и зеленая трава. Погода так и манит на шашлыки. Поэтому если в ближайшие выходные вы собираетесь отдохнуть с друзьями у реки или даже у себя во дворе, жаря мясо на мангале. Предлагаем приготовить к нему вкуснейшую закуску по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян – маринованные помидоры, на приготовление которых у вас уйдет совсем немного времени.

Быстрые маринованные помидоры к шашлыку

Ингредиенты:

помидоры (лучше черри) – 300 гр;

красный или обычный лук – 1 шт;

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) – 20-30 гр.

Для маринада:

соль – 1/2 ч. л;

черный перец – 1/2 ч. л;

прованские травы – 1/2 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л;

яблочный уксус – 1,5 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

Крупные помидоры порезать на 4-5 частей, помидоры черри – пополам. Лук порезать полукольцами. Мелко порубить зелень. Все ингредиенты для маринада смешать и добавить к помидорам с луком и зеленью. Закрыть контейнер крышкой. Надо хорошенько потрясти и отправить в холодильник, чтобы они настоялись и хорошо промариновались.

Через пару часов помидоры готовы.

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