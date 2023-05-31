Вкуснейший суп из фасоли с ветчиной: тут нужна мультиварка

Мультиварка очень поможет в быстром и вкусном приготовлении этого питательного супа, который понравится каждому в вашей семье.

Суп из фасоли и ветчины по рецепту Фокуса — это традиционное блюдо американской кухни, которое отлично подходит для холодных зимних дней или прохладных летних вечеров. Этот суп насыщенный, питательный и ароматный. Он готовится из простых и доступных продуктов: фасоли, ветчины, овощей и специй. Суп из фасоли и ветчины можно приготовить в мультиварке, что значительно упрощает процесс и экономит время. Вы можете использовать любой вид фасоли, но лучше всего подходит белая или рябая. Ветчину можно заменить копченой грудинкой или колбасой. Суп из фасоли и ветчины получается очень густым и сытным, поэтому его можно подавать как самостоятельное блюдо или с хлебом.

Суп из фасоли с ветчиной

Ингредиенты:

500 г фасоли (предварительно замочить на ночь или использовать консервированную);

500 г ветчины (нарезать кубиками);

1 луковица (нарезать мелкими кубиками);

2 морковки (нарезать кружочками);

2 стебля сельдерея (нарезать тонкими ломтиками);

2 зубчика чеснока (измельчить);

1 лавровый лист;

1 чайная ложка тимьяна;

1 чайная ложка розмарина;

соль и перец по вкусу;

1,8 литра куриного бульона;

2 столовые ложки муки;

60 мл сливок;

зелень для украшения.

Если вы используете сухую фасоль, то замочите ее на ночь в холодной воде, а перед приготовлением супа слейте воду и промойте фасоль под проточной водой.

Включите мультиварку на режим "Жарка" или "Обжаривание" и добавьте немного растительного масла. Обжарьте нарезанную ветчину до золотистой корочки, периодически помешивая. Выложите ветчину на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

В той же мультиварке обжарьте лук, морковь, сельдерей и чеснок до мягкости, около 10 минут, помешивая иногда. Добавьте лавровый лист, тимьян, розмарин, соль и перец по вкусу и перемешайте.

Добавьте фасоль и куриный бульон в мультиварку и перемешайте. Закройте крышку и установите режим "Суп" или "Варка под давлением" на 30 минут. Если вы используете консервированную фасоль, то уменьшите время до 15 минут.

После окончания программы отпустите пар и откройте крышку. Верните ветчину в суп и перемешайте.

В небольшой кастрюле разведите муку в сливках и доведите до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте эту смесь в суп и хорошо перемешайте.

Включите мультиварку на режим "Подогрев" или "Keep Warm" и дайте супу закипеть и загустеть, около 10 минут. Вот и все. Подавайте суп горячим и украсьте его зеленью.

Приятного аппетита!

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