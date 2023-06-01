Как у принца на свадьбе. Рецепт популярного иорданского блюда мансаф

Это традиционное блюдо готовят в Иордании по особым случаям, как вот свадьба наследного принца Хусейна.

Сегодня наследный принц Иордании Хусейн женится на своей возлюбленной и местных жителей будут угощать праздничными блюдами, обязательным среди которых является мансаф.

Его готовят на Ближнем Востоке, кроме Иордании оно также популярно в Палестине, Ираке и Сирии. Его название происходит от арабского слова "мансиф", что означает "большая тарелка". Это связано с тем, что мансаф подают на большой тарелке или подносе, на котором располагают рис, мясо и соус из ферментированного йогурта.

Мансаф считается национальным блюдом Иордании и символом гостеприимства и щедрости. Его готовят по особым случаям, таким как свадьбы, религиозные праздники, похороны или просто для угощения гостей. Мансаф также имеет культурное значение, так как он отражает обычаи и традиции бедуинов — кочевых племен, которые живут в пустыне.

Мансаф подается с тонким лавашем или питой, которыми можно захватывать рис и мясо. Можно есть мансаф руками или ложкой, но главное — наслаждаться этим блюдом в хорошей компании. Фокус расскажет, как его приготовить.

Мансаф

Ингредиенты:

1,5 кг баранины (плечевая часть с костью);

2 стакана риса (басмати или жасмин);

500 мл джамида (сушеного йогурта) или кефира;

2 ч. л. мягкого топленого масла;

две луковицы;

1 ч. л. специй для мансафа (куркума, заатар, донник, ромашка, мята, кардамон) или карри;

½ ч. л. корицы;

3 шт. лаврового листа;

10 шт. кардамона;

6 шт. гвоздики;

10 шт. черного перца горошком;

½ ч. л. лимонного сока;

½ ч. л. сахара;

соль по вкусу;

3 ст. л. растительного масла;

100 г очищенного миндаля;

50 г кедровых орехов;

свежая петрушка, тонкий лаваш или пита для подачи.

Залейте джамид холодной водой и оставьте на ночь или на несколько часов до размягчения. Также его можно заменить творогом, кефиром, или греческим йогуртом.

Нарежьте мясо на куски, сложите в кастрюлю с толстым дном или жаровню, залейте водой и поставьте на средний огонь. Как только вода закипит, слейте бульон и промойте мясо под проточной водой.

Затем положите мясо в чистую кастрюлю и опять залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на пару сантиметров.

Добавьте в кастрюлю очищенный лук (целиком или порезанный), лавровый лист, кардамон, гвоздику, черный перец, корицу, немного соли, сахар и лимонный сок.

Накройте все ингредиенты крышкой, доведите до кипения и варите еще полчаса на слабом огне или до тех пор, пока мясо не станет мягким.

Джамид измельчите в блендере или терке до однородной консистенции без комочков.

Перелейте джамид в сотейник или сковороду с высокими стенками и поставьте на плиту.

Доведите джамид до кипения на слабом огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой или венчиком.

Как только йогурт закипит, добавьте к нему мясо (без лука и специй) и стакан мясного бульона (предварительно процедив его через сито), а также одну чайную ложку топленого масла и специи для мансафа или карри.

Варите еще 40 минут на слабом огне под крышкой.

Тщательно промойте и просушите рис.

В отдельную кастрюлю положите чайную ложку топленого масла и одну-две столовые ложки растительного масла.

Поставьте на огонь, через несколько минут добавив в емкость рис.

Пожарьте его несколько минут на среднем огне, периодически помешивая.

Далее залейте рис кипятком в пропорции один к двум (то есть двум стаканам риса нужно четыре стакана). Добавьте соль по вкусу и варите рис на слабом огне под крышкой, пока он не будет готов. Рис должен получиться рассыпчатым.

Обжарьте миндаль и кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Мелко нарежьте петрушку. И теперь пора собирать мансаф.

Положите в тарелку рис, разровняйте его лопаткой.

Сверху выложите мясо с соусом из джамида. Соуса должно быть много, чтобы хорошо пропитать рис и мясо. Посыпьте сверху обжаренными орехами и петрушкой.

Подавайте блюдо горячим с тонким лавашем или питой, которыми можно захватывать рис и мясо.

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