Спагетти с прошутто: наслаждаемся итальянской кухней

Итальянцы очень ревниво относятся к своей кухне и считают собственные рецепты самыми правильными. Однако у нас есть тот, который даже они не будут критиковать.

Спагетти с прошутто по рецепту Фокуса – это легкое и вкусное блюдо из свежих помидоров, прошутто и базилика, которое идеально подходит для летнего обеда или ужина. Оно готовится всего за 20 минут. Вы можете использовать любой вид пасты, который вам нравится, но лучше использовать тонкие спагетти. Прошутто добавляет солоноватый вкус и хрустящую текстуру, а свежий базилик дает аромат и цвет. Это блюдо можно подавать с салатом из свежих овощей или хлебом с чесноком.

Спагетти с прошутто

Ингредиенты:

450 г тонкой пасты;

2 столовые ложки оливкового масла;

150 г нарезанного прошутто;

4 зубчика чеснока, измельченных;

450 г нарезанных помидоров (можно использовать консервированные);

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

60 мл белого вина или куриного бульона;

60 г нарезанного свежего базилика;

60 г тертого пармезана.

В большой кастрюле с подсоленной водой сварите пасту до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. Слейте пасту, оставив немного воды для соуса.

В большой сковороде на средне-высоком огне разогрейте оливковое масло. Добавьте прошутто и обжаривайте, помешивая, до хрустящего состояния, около 10 минут. Переложите прошутто на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

В той же сковороде на среднем огне обжарьте чеснок, помешивая, до аромата, около 1 минуты. Добавьте помидоры, соль, перец и вино или бульон. Доведите до кипения и варите, помешивая, до загустения соуса, около 10 минут.

Добавьте пасту и базилик в сковороду и хорошо перемешайте. Посыпьте пармезаном и прошутто перед подачей.

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