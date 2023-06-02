Куриный пирог с сельдереем: насытит всю семью

Этот пирог, на наш взгляд, одна из лучших мясных выпечек, которые вы можете приготовить.

Related video

Куриный пирог с начинкой из овощей, в том числе и сельдерея – прекрасный способ вкусно поесть в кругу семьи или друзей. На выпекание этого куриного пирога по рецепту Фокуса у вас уйдет максимум 1 час.

Этот рецепт очень простой и быстрый, так как использует готовое слоеное тесто и куриный бульон. Вы можете варьировать начинку по своему вкусу, добавляя разные овощи или специи. Такой мясной пирог — это отличный способ использовать остатки курицы или другого мяса после праздника.

Куриный пирог с сельдереем

Ингредиенты:

1 стакан (236 г) муки;

1/2 чайной ложки соли;

1/3 стакана (75 г) сливочного масла;

2-3 столовые ложки холодной воды;

1/4 стакана (57 г) сливочного масла;

1/4 стакана (32 г) лука, мелко нарезанного;

1/3 стакана (42 г) муки;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки сельдерея;

1/4 чайной ложки тимьяна;

420 мл куриного бульона;

160 мл молока;

350 г курицы, нарезанной кубиками;

300 г замороженных овощей (морковь, горошек, кукуруза).

Для приготовления теста смешайте в большой миске муку и соль. Добавьте сливочное масло и разотрите его с мукой пальцами или вилкой, пока не получится крошка. Постепенно добавляйте воду, по одной ложке за раз, и замешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнет собираться в шар. Оберните тесто в пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Для приготовления начинки растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его, помешивая, до мягкости, около 5 минут. Добавьте муку, соль, перец, сельдерей и тимьян и хорошо перемешайте. Постепенно влейте куриный бульон и молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и варите его на слабом огне, помешивая время от времени, до загустения, около 10 минут.

Добавьте курицу и овощи в соус и перемешайте. Переложите начинку в форму для запекания размером 23x33 см или две формы размером 20x20 см.

Разогрейте духовку до 200°C. Выньте тесто из холодильника и раскатайте его на легко посыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Накройте тестом форму с начинкой и обрежьте лишнее тесто по краям. Сделайте несколько надрезов на тесте для выхода пара.

Выпекайте пирог в духовке около 20 минут или до золотистого цвета теста. Выньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

А еще вы можете попробовать приготовить необычный кукурузный пудинг.