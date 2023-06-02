Курячий пиріг з селери: наситить усю сім'ю

Цей пиріг, на наш погляд, є однією з кращих м'ясних випічок, які ви можете приготувати.

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Курячий пиріг з начинкою з овочів, у тому числі й селери — чудовий спосіб смачно поїсти в родинному колі або серед друзів. На випікання цього курячого пирога за рецептом Фокусу у вас піде максимум 1 година.

Цей рецепт дуже простий і швидкий, тому що використовує готове листкове тісто та курячий бульйон. Ви можете варіювати начинку на свій смак, додаючи різні овочі або спеції. Такий м'ясний пиріг — це чудовий спосіб використовувати залишки курки або іншого м'яса після свята.

Курячий пиріг з селери

Інгредієнти:

1 склянка (236 г) борошна;

1/2 чайної ложки солі;

1/3 склянки (75 г) вершкового масла;

2-3 столові ложки холодної води;

1/4 склянки (32 г) цибулі, дрібно нарізаної;

1/3 склянки (42 г) борошна;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки селери;

1/4 чайної ложки чебрецю;

420 мл курячого бульйону;

160 мл молока;

350 г курки, нарізаної кубиками;

300 г заморожених овочів (морква, горошок, кукурудза).

Для приготування тіста змішайте у великій мисці борошно та сіль. Додайте вершкове масло і розітріть його з борошном пальцями або вилкою, доки не вийде крихта. Поступово додавайте воду, по одній ложці за раз, і замішуйте тісто доти, доки воно не почне збиратися в кулю. Оберніть тісто в плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Для приготування начинки розтопіть масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте її, помішуючи, до м'якості, близько 5 хвилин. Додайте борошно, сіль, перець, селера і чебрець і добре перемішайте. Поступово влийте курячий бульйон та молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Доведіть соус до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні, помішуючи час від часу, до загусання, близько 10 хвилин.

Додайте курку та овочі в соус і перемішайте. Перекладіть начинку у форму для запікання розміром 23x33 см або дві форми розміром 20x20 см.

Розігрійте духовку до 200 °C. Вийміть тісто з холодильника і розкотить його на борошні до товщини близько 0,5 см. Накрийте тістом форму з начинкою та обріжте зайве тісто по краях. Зробіть кілька надрізів на тісті для виходу пари.

Випікайте пиріг у духовці близько 20 хвилин або до золотистого тіста. Вийміть пиріг із духовки й дайте йому трохи охолонути перед подачею.

Смачного!

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