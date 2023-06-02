Пирог с черникой: вкуснейшая американская классика

Это идеальный рецепт для летнего чаепития, и мы расскажем, как просто и без забот приготовить этот прекрасный пирог.

Черничный пирог по рецепту Фокуса станет настоящим украшением вашего летнего стола. Это классический американский десерт, который идеально подходит в летнюю пору, когда черника созревает и имеет насыщенный вкус и аромат.

Пирог с черникой состоит из хрустящего слоеного теста и сочной начинки из свежих ягод, сахара и крахмала. Вы можете приготовить тесто самостоятельно или использовать готовое из магазина. Главное – не перемешивать тесто слишком долго, чтобы оно не стало жестким. Для начинки лучше выбирать спелую, но не размятую чернику, которая не будет слишком кислой или сладкой. Вы также можете добавить в начинку лимонный сок и корицу для дополнительного аромата. Пирог с черникой идеально подавать со взбитыми сливками или мороженым.

Пирог с черникой

Ингредиенты:

300 г муки;

1/4 чайной ложки соли;

250 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;

60 мл холодной воды;

800 г свежей черники;

150 г сахара;

30 г кукурузного крахмала;

1 столовая ложка лимонного сока;

1/4 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки соли;

1 яичный желток;

1 столовая ложка молока.

Для приготовления теста в большой миске смешайте муку и соль. Добавьте масло и быстро разотрите его с мукой пальцами или вилкой, пока не получится крошка. Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто ложкой или руками, пока оно не начнет склеиваться. Не замешивайте тесто слишком долго. Разделите тесто на две равные части и слегка расплющите их в форме дисков. Оберните каждый диск в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час или на ночь.

Для приготовления начинки в большой миске аккуратно перемешайте чернику, сахар, крахмал, лимонный сок, корицу и соль.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Выньте один диск теста из холодильника и раскатайте его на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 30 см. Перенесите тесто на противень, и слегка поднимите края.

Выложите начинку из черники на тесто, оставляя свободным край теста шириной около 5 см. Посыпьте начинку кусочками масла.

Выньте второй диск теста из холодильника и раскатайте его так же, как первый. Перенесите его на начинку и защепите края обоих слоев теста вместе, образуя бортик. Сделайте несколько надрезов на верхнем слое теста для выхода пара.

В небольшой миске взбейте яичный желток с молоком и смажьте им поверхность пирога. Поставьте пирог в духовку и выпекайте около 25 минут или до золотистого цвета.

Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть немного на противне. Подавайте пирог горячим или теплым, по желанию украсив взбитыми сливками или мороженым.

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