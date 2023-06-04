Английское праздничное блюдо. Рецепт рулета из ветчины с дижонской глазурью

Рулет из ветчины традиционно готовят в Великобритании на праздники.

Рулет из ветчины — это традиционное английское блюдо, которое подходит для праздничного стола или для повседневного обеда. Он состоит из мясного фарша с кусочками ветчины, запеченного в духовке и покрытого сладко-острой глазурью из горчицы и коричневого сахара. Эта глазурь придает рулету аппетитный цвет и аромат, а также хорошо сочетается с мясом. Рулет из ветчины можно подавать с овощами, картофельным пюре или рисом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Рулет из ветчины с дижонской глазурью

Ингредиенты:

1 ст. л. сливочного масла;

¼ белого или желтого лука, мелко нарезанного;

3 стакана нарезанной кубиками и молотой или очень мелко нарезанной вареной ветчины;

500 гр свиного фарша;

1 большое яйцо;

⅔ стакана сухарей с приправами (подойдут итальянские панировочные сухари с приправами);

½ стакана молока;

¼ стакана коричневого сахара (упакованного);

1 ст. л. дижонской горчицы;

1 ст. л. яблочного уксуса;

Молотый черный перец, соль.

Предварительно разогрейте духовку до 180°C и застелите противень бумагой для выпечки или смажьте его маслом.

В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло и обжарьте лук до мягкости, около 5 минут, помешивая.

В большой миске смешайте ветчину, свинину, яйцо, сухари, молоко и перец. Добавьте обжаренный лук и хорошо перемешайте.

Выложите мясную смесь на подготовленный противень и сформируйте из нее рулет размером примерно 20x10 см.

В небольшой кастрюльке на низком огне смешайте коричневый сахар, горчицу и уксус. Готовьте, помешивая, пока сахар не растворится, около 5 минут.

С помощью кисточки намажьте глазурью верх и бока рулета.

Запекайте рулет в духовке около 1 часа или до тех пор, пока он не станет хрустящим и золотистым сверху.

Выньте рулет из духовки и дайте ему немного остыть перед нарезкой. По желанию украсьте зеленью и подавайте с любыми гарнирами.

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