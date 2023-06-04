Английское праздничное блюдо. Рецепт рулета из ветчины с дижонской глазурью
Рулет из ветчины традиционно готовят в Великобритании на праздники.
Рулет из ветчины — это традиционное английское блюдо, которое подходит для праздничного стола или для повседневного обеда. Он состоит из мясного фарша с кусочками ветчины, запеченного в духовке и покрытого сладко-острой глазурью из горчицы и коричневого сахара. Эта глазурь придает рулету аппетитный цвет и аромат, а также хорошо сочетается с мясом. Рулет из ветчины можно подавать с овощами, картофельным пюре или рисом. Фокус расскажет, как его приготовить.
Рулет из ветчины с дижонской глазурью
Ингредиенты:
- 1 ст. л. сливочного масла;
- ¼ белого или желтого лука, мелко нарезанного;
- 3 стакана нарезанной кубиками и молотой или очень мелко нарезанной вареной ветчины;
- 500 гр свиного фарша;
- 1 большое яйцо;
- ⅔ стакана сухарей с приправами (подойдут итальянские панировочные сухари с приправами);
- ½ стакана молока;
- ¼ стакана коричневого сахара (упакованного);
- 1 ст. л. дижонской горчицы;
- 1 ст. л. яблочного уксуса;
- Молотый черный перец, соль.
Предварительно разогрейте духовку до 180°C и застелите противень бумагой для выпечки или смажьте его маслом.
В сковороде на среднем огне растопите сливочное масло и обжарьте лук до мягкости, около 5 минут, помешивая.
В большой миске смешайте ветчину, свинину, яйцо, сухари, молоко и перец. Добавьте обжаренный лук и хорошо перемешайте.
Выложите мясную смесь на подготовленный противень и сформируйте из нее рулет размером примерно 20x10 см.
В небольшой кастрюльке на низком огне смешайте коричневый сахар, горчицу и уксус. Готовьте, помешивая, пока сахар не растворится, около 5 минут.
С помощью кисточки намажьте глазурью верх и бока рулета.
Запекайте рулет в духовке около 1 часа или до тех пор, пока он не станет хрустящим и золотистым сверху.
Выньте рулет из духовки и дайте ему немного остыть перед нарезкой. По желанию украсьте зеленью и подавайте с любыми гарнирами.
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