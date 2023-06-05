Вкус детства: песочные корзиночки с заварным белковым кремом

В качестве начинки можно взять варенье, конфитюр или вареную сгущенку.

Корзиночки из песочного теста со сгущенкой или вареньем и белковым кремом – вкус детства для многих сладкоежек. Приготовить такой десерт дома очень просто, если воспользоваться рецептом из кулинарного блога ZALI_FOOD.

Корзинка с меренгой

Ингредиенты:

Для теста:

сливочное масло – 130 гр;

мука (безглютеновая или пшеничная) – 300 гр;

щепотка соли;

сахар – 180 гр;

яйцо – 1 шт;

желток – 1 шт;

разрыхлитель – 5 гр.

Для швейцарской меренги:

белок – 155 гр (приблизительно 5 белков);

мелкий сахар – 300 гр;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Сначала делаем корзинки. Масло комнатной температуры взбивать с солью и сахаром пару минут. Добавить яйцо и желток и взбивать добела. Затем понемногу ввести муку и разрыхлитель, смешав их. Тесто сначала взбивать миксером, а затем перемешать уже с помощью лопатки.

В результате должно получится мягкое, но не липкое тесто. Распределить его по формочкам для корзинок, проколоть вилкой и отправить холодильник на 30 минут, а затем из морозильника поместить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать до золотистой корочки 15-20 минут нужно смотреть по своей духовке.

Готовые корзинки остудить.

Теперь необходимо приготовить меренгу. Белки, сахар и соль смешать, поставить на паровую баню, так чтобы тара не касалась воды. При постоянном помешивании с помощью венчика довести массу до полного растворения сахара или до 55-60 градусов. Далее убрать с огня и взбить с помощью миксера до пышной плотной массы.

В песочные корзинки выложить конфитюр, обычное варенье или вареную сгущенку, орехи и белковый заварной крем с помощью насадки.

Ранее Фокус писал, как приготовить лимонный торт с меренгой.