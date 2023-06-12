Любимая паста Берлускони. Рецепт итальянской пасты алла карбонара

Это одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни, которое, по легенде, придумали римские угольщики.

Сегодня в Италии скончался известный политик Сильвио Берлускони. Кроме политики он также прославился своими многочисленными романами и любовью к настоящей итальянской "сладкой жизни". Он, как и все итальянцы, любил хорошо поесть: предпочитал омаров и устриц, а также пиццу и пасту. Пасту алла карбонара (Pasta alla carbonara) готовят по всей Италии. Но считается, что ее придумали в Риме.

Причем, сделали это угольщики, которые готовили пасту с тем, что было под рукой: яйцами, сыром и ветчиной. Со временем этот рецепт стал популярным во всей Италии и за ее пределами. Главное правило приготовления пасты карбонары — не использовать сливки, которые портят вкус и делают блюдо слишком тяжелым. Как приготовить пасту карбонару по-настоящему, рассказали на кулинарном сайте Cucina Boom.

Паста алла карбонара

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г спагетти;

200 г ветчины или бекона;

4 яичных желтка;

100 г тертого сыра пармезана;

2 зубчика чеснока;

4 столовые ложки оливкового масла;

соль и черный перец по вкусу.

В большой кастрюле доведите до кипения воду, посолите ее и сварите спагетти до состояния аль денте (то есть чтобы они были слегка твердыми внутри). Откиньте спагетти на дуршлаг и оставьте немного воды от варки.

В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем чеснок до золотистого цвета. Добавьте нарезанную мелкими кусочками ветчину или бекон и жарьте, помешивая, до хрустящей корочки.

В небольшой миске взбейте яичные желтки с тертым пармезаном, посолите и поперчите по вкусу.

Переложите спагетти в сковороду с ветчиной или беконом и хорошо перемешайте. Затем добавьте яично-сырную смесь и быстро перемешайте, чтобы она не свернулась. Если паста получилась слишком сухой, добавьте немного воды от варки спагетти.

Разложите пасту по тарелкам, посыпьте сверху еще пармезаном и черным перцем. Подавайте горячей.

А на десерт вы можете приготовить вкуснейший лимонный торт.