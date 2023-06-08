Легкий и воздушный. Рецепт идеального лимонного торта

По этому рецепту получается самый вкусный лимонный торт, в котором сладкие коржи сочетаются с нежным муссом.

Related video

Торт с лимонным муссом получается легким, воздушным и с насыщенным ароматом. Он состоит из нежных лимонных коржей, прослоенных лимонным курдом и взбитым сливками. Пусть приготовление этого торта займет время. Но результат приведет вас в восторг.

Но учтите, вам понадобится много лимонов и много яиц. Выбирайте вкусный и ароматные лимоны.

Рецептом идеального лимонного торта поделились на сайте Tatyanas Everyday Food.

Лимонный торт

Ингредиенты:

Для лимонных коржей:

3/4 стакана (170 г) сливочного масла, размягченного;

1/2 стакана (300 г) сахара;

4 яйца;

2 чайные ложки лимонного экстракта;

цедра 2 больших лимонов;

2 стакана (250 г) муки;

4 чайные ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

3/4 стакана (180 мл) молока.

Для лимонного курда:

сок и цедра 6 больших лимонов;

1 стакан (200 г) сахара;

4 яйца;

1/2 стакана (115 г) сливочного масла.

Для лимонного мусса:

3 стакана (720 мл) холодных сливок для взбивания;

1/2 стакана (100 г) сахара;

2 чайные ложки желатина;

2 столовые ложки холодной воды;

1 стакан (240 мл) охлажденного лимонного курда.

Для лимонного желе:

1 стакан (240 мл) воды;

1/4 стакана (50 г) сахара;

цедра 1 большого лимона;

сок 2 больших лимонов;

желтый пищевой краситель по желанию;

2 чайные ложки желатина.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и выстелите пергаментной бумагой две формы для торта диаметром 20 см. В большой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до пышности, это займет около 5 минут. Добавьте яйца, одно за другим, хорошо перемешивая после каждого добавления. Добавьте лимонный экстракт и цедру и перемешайте.

В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Просейте сухие ингредиенты через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавьте сухие ингредиенты к смеси с маслом, чередуя с молоком, и перемешайте до однородности.

Разделите тесто поровну между двумя формами и разровняйте верх лопаткой. Выпекайте коржи в духовке 30 минут, пока не станут золотистыми. Выньте коржи из духовки и оставьте в формах на 10 минут, затем достаньте и оставьте остывать полностью.

Теперь готовьте лимонный курд. Его можно использовать и для других десертов: макарунов, рисовых пирожных и профитролей. Подготовьте свежевыжатый лимонный сок и процедите его. Взбейте яйца и сахар, пока смесь не станет густой и пышной. Чем больше вы взбиваете яичную смесь, тем более кремовым будет ваш лимонный курд. Далее соедините яичную смесь и лимонный сок и готовьте на небольшом огне постоянно помешивая курд силиконовой лопаткой. Это займет около 3-5 минут. Как только он начнет пузыриться и густеть, снимите курд с огня и добавьте сливочное масло. Не добавляйте ваниль до этого момента: температура уничтожит аромат.

Перелейте лимонный курд в стеклянную миску или стеклянную банку и охладите полностью в холодильнике. Убедитесь, что вы накрыли лимонный курд пленкой и она касается поверхности, иначе образуется пленка.

Далее готовьте мусс. В большой миске взбейте холодные сливки с сахаром до пиков. Добавьте охлажденный лимонный курд и перемешайте до однородности. В небольшой миске смешайте желатин и холодную воду и оставьте набухать минут на пять. Затем растопите желатин на водяной бане, или в микроволновке. Добавьте горячий желатин к муссу и хорошо перемешайте.

Для сборки торта возьмите форму для торта диаметром 23 см и выстелите ее акриловой лентой или пергаментной бумагой по бокам. Разрежьте коржи вдоль, чтобы получить четыре коржа. Положите один корж на дно формы и смажьте его несколькими столовыми ложками лимонного курда. Выложите сверху около 3 стаканов лимонного мусса и разровняйте верх лопаткой. Повторите с остальными коржами, заканчивая слоем мусса. Поставьте торт в холодильник на час, чтобы он застыл.

Теперь готовьте лимонное желе. В небольшой кастрюле смешайте воду, сахар, цедру, сок лимона и пищевой краситель по желанию. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, помешивая, чтобы растворить сахар. В отдельной миске смешайте желатин и 2 столовые ложки холодной воды и дайте ему набухнуть. Затем добавьте желатин в горячий лимонный сироп и хорошо перемешайте.

Остудите лимонный сироп до комнатной температуры, затем аккуратно вылейте его на верх торта. Поставьте торт в холодильник на ночь или на несколько часов, чтобы он полностью застыл.

Для подачи торта осторожно снимите форму и пергаментную бумагу. Украсьте торт по желанию свежими ягодами, мятой или лимонными дольками. Нарежьте торт на кусочки и наслаждайтесь!

Напомним, также вы можете приготовить вкуснейший летний торт "Сангрия" со сладким вином, свежими ягодами и нежным кремом.