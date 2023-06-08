Легкий та ніжний. Рецепт ідеального лимонного торта

За цим рецептом виходить найсмачніший лимонний торт, у якому солодкі коржі поєднуються з ніжним мусом.

Related video

Торт з лимонним мусом виходить легким, ніжним та з насиченим ароматом. Він складається з ніжних лимонних коржів, прошарованих лимонним курдом та збитим вершками. Нехай приготування цього торта займе час. Але результат приведе вас у захват.

Але врахуйте, вам знадобиться багато лимонів та багато яєць. Вибирайте смачні та ароматні лимони.

Рецептом ідеального торта лимонного поділилися на сайті Tatyanas Everyday Food.

Лимонний торт

Інгредієнти:

Для лимонних коржів:

3/4 склянки (170 г) вершкового масла, розм'якшеного;

1/2 склянки (300 г) цукру;

4 яйця;

2 чайні ложки лимонного екстракту;

цедра 2 великих лимонів;

2 склянки (250 г) борошна;

4 чайні ложки розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

3/4 склянки (180 мл) молока.

Для лимонного курда:

сік та цедра 6 великих лимонів;

1 склянка (200 г) цукру;

4 яйця;

1/2 склянки (115 г) вершкового масла.

Для лимонного мусу:

3 склянки (720 мл) холодних вершків для збивання;

1/2 склянки (100 г) цукру;

2 чайні ложки желатину;

2 столові ложки холодної води;

1 склянка (240 мл) охолодженого лимонного курда.

Для лимонного желе:

1 склянку (240 мл) води;

1/4 склянки (50 г) цукру;

цедра 1 великого лимона;

сік 2 великих лимонів;

жовтий харчовий барвник за бажанням;

2 чайні ложки желатину.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і вистеліть пергаментним папером дві форми для торта діаметром 20 см. У великій мисці збийте розм'якшене вершкове масло з цукром до пишності, це займе близько 5 хвилин. Додайте яйця, одне за одним, добре перемішуючи після кожного додавання. Додайте лимонний екстракт і цедру і перемішайте.

В окремій мисці з'єднайте борошно, розпушувач та сіль. Просійте сухі інгредієнти через сито, щоб позбутися грудочок. Додайте сухі інгредієнти до суміші з олією, чергуючи з молоком і перемішайте до однорідності.

Розділіть тісто порівну між двома формами та розрівняйте верх лопаткою. Випікайте коржі в духовці 30 хвилин|мінути|, поки не стануть золотистими. Вийміть коржі з духовки та залиште у формах на 10 хвилин, потім дістаньте та залиште остигати повністю.

Тепер готуйте лимонний курд. Його можна використовувати і для інших десертів: макарунів, рисових тістечок та профітролей. Підготуйте свіжий лимонний сік і процідіть його. Збийте яйця та цукор, поки суміш не стане густою та пишною. Чим більше ви збиваєте яєчну суміш, тим кремовішим буде ваш лимонний курд. Далі з'єднайте яєчну суміш і лимонний сік і готуйте на невеликому вогні, постійно помішуючи курд силіконовою лопаткою. Це триватиме близько 3-5 хвилин. Як тільки він почне густішати, зніміть курд з вогню і додайте вершкове масло. Не додавайте ваніль до цього моменту: температура знищить аромат.

Перелийте лимонний курд у скляну миску або скляну банку та охолодіть повністю у холодильнику. Переконайтеся, що ви накрили плівкою лимонний курд і вона стосується поверхні, інакше утворюється плівка.

Далі готуйте мус. У великій мисці збийте холодні вершки з цукром до піків. Додайте охолоджений лимонний курд і перемішайте до однорідності. У невеликій мисці змішайте желатин та холодну воду і залиште набухати хвилин на п'ять. Потім розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додайте гарячий желатин до мусу і добре перемішайте.

Для складання торта візьміть форму для торта діаметром 23 см і вистеліть її акриловою стрічкою або пергаментним папером з боків. Розріжте коржі вздовж, щоб одержати чотири коржі. Покладіть один корж на дно форми і змастіть кількома столовими ложками лимонного курда. Викладіть зверху близько 3 склянок лимонного мусу та розрівняйте верх лопаткою. Повторіть з іншими коржами, закінчуючи шаром мусу. Поставте торт у холодильник на годину, щоб він застиг.

Тепер готуйте лимонне желе. У невеликій каструлі змішайте воду, цукор, цедру, сік лимона та харчовий барвник за бажанням. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, помішуючи розчинити цукор. В окремій мисці змішайте желатин і дві столові ложки холодної води та дайте йому набрякнути. Потім додайте желатин до гарячого лимонного сиропу і добре перемішайте.

Остудіть лимонний сироп до кімнатної температури, акуратно вилийте його на верх торта. Поставте торт в холодильник на ніч або кілька годин, щоб він повністю застиг.

Для подачі торта обережно зніміть форму та пергаментний папір. Прикрасьте торт за бажанням свіжими ягодами, м'ятою або лимонними часточками. Наріжте торт на шматочки та насолоджуйтесь!

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачний літній торт "Сангрія" із солодким вином, свіжими ягодами та ніжним кремом.